"Воевать не собираемся": в Минобороны Беларуси прокомментировали возможное нападение на Украину

Заместитель министра обороны Беларуси утверждает, что страна не планирует нападать на Украину.
Беларусь "не собирается ни с кем воевать". Об этом заявил заместитель министра обороны Беларуси Андрей Жук, комментируя информацию о том, что Беларусь готовится ко вторжению в Украину. Об этом сообщает Зеркало.
Жук утверждает, что Беларусь не планирует нападать на Украину.
"Могу вас успокоить: не надо искать никакие бомбоубежища, наша страна не собирается воевать, мы готовы защитить свое государство, но воевать ни с кем мы не собираемся. Ни на кого нападать и так далее", — сказал Андрей Жук.
Министр обороны также прокомментировал создание Южного оперативного командования. Он назвал это "развитием государства".
"Можете не переживать. Все нормально, государство развивается, государство живет мирной жизнью. Вооруженные силы готовы и способны его защитить, в случае необходимости", - добавил Жук.
Читайте такжеУкраину могут обстрелять ракетами перед возможным вторжением Беларуси - Жданов
Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что армия Беларуси может отказаться идти в наступление на Украину. В случае массовых бунтов в стране военные могут перейти на сторону народа. Жданов ожидает, что это может стать концом политической карьеры Лукашенко.
Войска Беларуси на границе с Украиной
За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.
24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.
26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.
Другие новости:
- В Латвии обходят санкции против РФ и Беларуси: компании подделывают договоры
- Зеленский поручил проверить готовность ко вторжению в Украину из Беларуси - Данилов
- Лукашенко грозится ударить по Киеву, если ВСУ "нападут" на Беларусь и "атакуют" завод в Мозыре