Это будет конец для Лукашенко: армия Беларуси может отказаться наступать на Украину - Жданов

Армия Беларуси откажется от наступления на Украину / УНИАН, Главред

Армия Беларуси может отказаться от приказа Александра Лукашенко начать наступление на Украину. Это может спровоцировать социальный взрыв и стать концом политической карьеры Лукашенко. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает НВ.

Сам же Лукашенко, по мнению Жданова, это понимает, поэтому пытается отсрочить дату вторжения.

"Это нападение на Украину может стать концом Лукашенко. Он поэтому и старается максимально отсрочить дату вторжения. Потому, что на сегодня для него это отдаче приказа о начале вторжения может стать триггером для социального взрыва внутри страны. Или неотдача приказа может стать триггером для того, чтобы Путин предпринял попытку его отстранения от власти", - заявил эксперт.

Жданов прогнозирует, что армия Беларуси станет на сторону народа в случае социального взрыва.

"У Лукашенко очень серьезное угрожающее положение. И, несмотря на то, что армия является силовой структурой, если будет народное недовольство, то армия может поддержать народ. И может перейти на сторону народа и отказаться выполнять приказ по вторжению. И это может привести к отстранению его от власти. Эти риски Лукашенко понимает. Но он сам себя загнал в такой угол, когда с одной стороны недовольство общества и самой армии, а с другой стороны у него Путин, который настаивает на том, чтобы Беларусь вмешалась в ситуацию в Украине вступила в войну", - добавил Олег Жданов.

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Войска Беларуси на границе с Украиной

За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.

26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.

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