В Беларуси началась "инспекция" старого ракетного полка, где могло остаться ядерное оружие - СМИ

В Беларуси ищут ядерное оружие / Минобороы РФ, Белсат

В Беларуси начали "инспекцию" заброшенного 369-го ракетного полка в районе с. Черетянка на юге страны. Там могло храниться ядерное оружие. Об этом сообщает Беларуски Гаюн.

По данным издания, с 1959 по 1996 годы там дислоцировался полк ракетных войск стратегического назначения. Тогда в состав входили два дивизиона с восемью единицами пусковых установок для баллистических ракет наземного базирования Р-12 (SS-4), ракетный комплекс РСД-10 "Пионер" и РТ-2ПМ "Тополь".

Кроме того, на территории полка находилась платформа для разгрузки ядерных ракет. Можно предположить, что там также были ядерные боеголовки.

Вчера, 12 июня, туда прилетел белорусский вертолет Ми-8. Сейчас объект непригоден к использованию. Однако издание предполагает, что руководство Беларуси рассматривает возможность его ремонта.

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Войска Беларуси на границе с Украиной

За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.

26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.

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