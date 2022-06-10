В Беларуси может повториться "украинский сценарий": "власти пойдут вперед с автоматами" - Лукашенко

Лукашенко пригрозил чиновникам, что отправит их вперед с автоматами / кадр из видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что в стране может развиться "украинский сценарий". В связи с этим он пригрозил местным чиновникам, если те не сделают выводы с избирательных протестов 2020 года и допустят повторение этого сценария. Свое заявление Лукашенко сделал на республиканском семинаре-совещании, сообщает Пул первого.

Он заявил, что Беларуси будет труднее устоять, чем Украине. В таком случае вперед "пойдут чиновники с автоматами".

"Если мы не сделаем выводи из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас не пугаю – вы же знаете, что я просто так не говорю. Дорогие мои, не дай Бог начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы (власти – ред.) пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом буду вот тут бегать – вы побежите впереди", - сказав Александр Лукашенко.

Он добавил, что на самом деле не хочет такого исхода.

Войска Беларусь на границе с Украиной

За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.

26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.

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