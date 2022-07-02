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"Начинай какую-нибудь перестрелку": Путин может натравить Лукашенко на Литву или Польшу – Климкин

2 июля 2022, 15:29

Лукашенко неспроста вкапывает БТРы на пути к польской границе, считает Павел Климкин.

Лукашенко Путин войска
Лукашенко уже организовывал по указке Путина "кризис с мигрантами", и теперь может пойти на новую провокацию - Климкин / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН, Минобороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко по указке главы Кремля Владимира Путина может устроить провокацию на границе с Польшей или Литвой. Лукашенко способен на такие действия, о чем свидетельствует созданный им в недавнем прошлом кризис с мигрантами. Если Путин даст указание, белорусский глава государства, вполне возможно, устроит какую-либо "перестрелку" на кордонах. Тяжелая военная техника на пути к польской границе вкапывается не просто так. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкиню

В интервью Разговоры о важном на 1+1 он рассказал о том, что Путин может заставить Лукашенко пойти на провокации на границе с Польшей или Литвой. Поляки понимают вероятность опасного сценария и уже укрепляют кордоны.

Читайте такжеПутин не может "по-хорошему" заставить Беларусь вступить в войну, у Лукашенко есть козырь - Жданов"Я не исключаю, что Путин "нагнет" Лукашенко не на нападение на нас, он может "нагнуть" его на конфликт в отношении Польши или Литвы, сделать что-то на границе. Не просто так поляки сейчас укрепляют границу", - считает Климкин.

В качестве примера дипломат привел ситуацию со спровоцированным Лукашенко по указке Путина кризисом с мигрантами. Теперь глава РБ может пойти на другую провокацию. На его готовность к таким действиям указывает вкапывание тяжелой военной техники по пути к границе с Польшей.

"Сначала он, как скот, гнал мигрантов и это все было придумано россиянами. А сейчас, если Путин ему скажет: "начинай какую-нибудь перестрелку", ну как начиналась вторая мировая... Вы думаете Лукашенко не начнет? Конечно начнет, он там для чего БТРы вкапывает, по пути к польской границе?" – подчеркнул Павел Климкин.

Смотрите интервью Олега Жданова Главреду – Лукашенко готовится к войне, но может предать Путина

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести ракетный удар по Киеву с территории РБ. Дескать, Минск пойдет на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с Беларусью и, мол "ударят" по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отрицает намерения воевать с Украиной, но подтверждает подготовку своих войск.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жук подтвердил, что Беларусь, дескать, не будет воевать с Киевом. Создание нового военного оперативного командования в направлении Украины он назвал, мол, "развитием государства".

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Литва Александр Лукашенко Владимир Путин Польша Павел Климкин
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