Роль Беларуси в войне "давно определена": Лукашенко снова заговорил о "братской России"

Лукашенко / Reuters, Генштаб ВСУ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.

Белорусский диктатор подчеркнул, что он якобы "давно определил" участие Белоруссии в войне РФ против Украины.

"Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран с той стороны? Почти полсотни, фактически воюющих против России в Украине. Что-то не складывается баланса. И вообще те, кто нас упрекают, вы что не знали, что в нас самый тесный союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство – Союзное государство. Где в союзе два независимых народа", - заявил Лукашенко, передает издание БЕЛТА.

Белорусский диктатор говорит, что в союзе Беларуси и России "давно создана" единая группировка вооруженных сил, "фактически единая армия".

"Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией", - подчеркнул Лукашенко.

Он подчеркнул, что роль Белоруссии в войне он определил уже давно. Мол, они никому не позволят стрелять в спину русскому человеку. Поэтому еще с первого дня полномасштабного вторжения Беларусь "заняла оборону от Брестской крепости до южных границ" для того, чтобы "не допустить удара в спину россиянам со стороны войск НАТО".

"Они нам этого простить не могут. И для нас сегодня это оказалось самым важным направлением", - говорит Лукашенко.

Он убежден, что увеличение войск НАТО в Восточной Европе нужно только для того, чтобы "воевать", а Беларуси в таком случае "надо выстоять".

"И мы будем делать все для того, чтобы выстоять и победить, чтобы этот седой курган всегда видел наше единство и понимал, что памяти мы не изменяем", — сказал белорусский диктатор.

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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести ракетный удар по Киеву с территории РБ. Дескать, Минск пойдет на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с Беларусью и, мол "ударят" по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отрицает намерения воевать с Украиной, но подтверждает подготовку своих войск.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жук подтвердил, что Беларусь, дескать, не будет воевать с Киевом. Создание нового военного оперативного командования в направлении Украины он назвал, мол, "развитием государства".

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