За Украину на фронте погиб 20-летний француз: что известно о его последних днях

За Украину на фронте погиб 20-летний француз/ Reuters, Минобороны Франции

В боях с российскими захватчиками погиб боец Интернационального легиона обороны Украины, который приехал из Франции.

20-летний француз прибыл в Украину еще в первые дни широкомасштабного вторжения России, ведь хотел присоединиться к рядям украинской армии и помочь защищаться от российской агрессии. О его гибели сообщило издание RTL.

По предварительной информации, он погиб в Харьковской области во время боя с оккупантами.

Личность француза не разглашается. Однако, как рассказали источники во французской службе безопасности, он был добровольцем. Во время боев с российскими захватчиками он получил ранение, не совместимое с жизнью.

В то же время издание Valeurs рассказало, что 20-летний Адриан Д. был ранен в начале июня на Харьковщине, когда оккупанты накрыли украинские силы артиллерийским огнем. Его ранение было тяжелым, доброволец был в коме и проходил лечение в полевом госпитале в прифронтовой области.

Спикер Международного легиона защиты Украины Дэмьен Магри рассказал, что Адриан Д. ушел на фронт 1 марта – он стал одним из первых иностранцев, которые присоединились к украинской армии.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб 52-летний гражданин США Стивен Д. Забельськи. Воин был убит в бою возле Дорожнянки на Запорожье 15 мая.

Напомним, в бою с российскими оккупантами погиб офицер 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Андрей Верхогляд. Он в 2017 году был награжден орденом Народного героя Украины и Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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