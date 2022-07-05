ВСУ ликвидировали командира танкового батальона РФ/ Telegram Анатолий Штирлиц

Украинские военные ликвидировали еще одного представителя российской военной верхушки – командира танкового батальона войск РФ подполковника Егора Мелешенко.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Шетефан (Штирлиц), российский подполковник сделал шаг доброй воли".

"Командир танкового батальона подполковник Егор Мелешенко из Бердска сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – говорится в сообщении.

Как сообщают российские СМИ, оккупант родился 4 июля 1978 года в Новосибирске. Он учился в высшем общевойсковом командном училище.

Захватчик Мелешенко воевал в Чечне, за что его в РФ наградили нагрудным знаком. При этом пропагандистские российские медиа пишут, что подполковник "погиб, защищая жителей Донбасса".

ВСУ ликвидировали командира танкового батальона РФ Егора Мелешенко/ Telegram Анатолий Штирлиц

Ранее сообщалось, что в Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, оскорблявший Украину и украинцев.

Напомним, украинские воины ликвидировали под Изюмом оккупантов из Кантемировской танковой дивизии. Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".

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