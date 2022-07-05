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РФ остановит войну, если мир введет тотальные санкции – Зеленский

5 июля 2022, 13:51

Лишь одновременное введение ограничений против России различными государствами может прижать Путина к стенке.

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РФ остановит войну, если мир введет тотальные санкции – Зеленский/ president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором российский диктатор Владимир Путин может прекратить войну против нашего государства. Это произойдет, если все страны мира одновременно введут антироссийские санкции.

В таких условиях Кремлю будет очень сложно, и не останется другого выбора, как прекратить войну. Об этом украинский президент сказал во время ежегодного правительственного круглого стола The Economist.

"Если все санкции, которые вводят отдельно Британия, США, Канада, Австралия, весь мир. Если все эти санкции будут введены без исключений. Я уверен, будет не просто миру, но будет очень сложно России и она прекратит эту войну", – заявил Владимир Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости максимального санкционного ограничения передвижения вне России всех, кто входит в политическое и военное окружение президента РФ.

Напомним, Зеленский назвал самуюсложную задачу для Вооруженных сил Украины. День за днем ВСУ уничтожают наступательный потенциал россиян, который нужно переломить, а это очень сложная задача.

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