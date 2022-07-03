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"Стопроцентные санкции": Зеленский потребовал жестко прижать окружение Путина

3 июля 2022, 22:54

Глава государства отметил необходимость применения ограничений в отношении родственников и близких лиц из окружения Владимира Путина.

Зеленский
Владимир Зеленский / Скриншот Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости максимального санкционного ограничения передвижения вне России всех входящих в политическое и военное окружение президента РФ.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом он также потребовал применения санкций против родственников людей из окружения Путина и тех, на кого переписаны их активы.

"Важна и санкционная политика, которая должна быть еще мощнее, потому что должна ограничить максимально все передвижения вне Российской Федерации тех или иных лиц, которые находятся в окружении российского президента – как военном, так и политическом. Также - санкций на их активы в тех или в других государствах, на их бизнесы. Но - стопроцентные санкции", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что после ареста активов этих лиц следует искать решения для финансового возмещения Украине.

Также глава государства отметил необходимость применения ограничений в отношении родственников и близких лиц из окружения Путина, на которых те переписывают свои активы.

"Им не должно быть комфортно. Всем детям, внукам, близким, родственникам, имеющим недвижимость, или тем, на кого они переписали свои бизнесы за время этой войны, поэтому всех этих людей нужно находить", - пояснил Президент.

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Напомним, 3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

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