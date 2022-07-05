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Генштаб ввел новое правило для мужчин: военнообязанные не смогут свободно ездить по Украине

5 июля 2022, 13:17

Украинским мужчинам нужно получить разрешение на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

Военнообязанные не смогут свободно ездить по Украине
Военнообязанные не смогут свободно ездить по Украине / Фото УНИАН

В Украине военнообязанные мужчины не смогут передвигаться свободно по территории страны - для этого им будет необходимо получить соответствующее разрешение. Об этом говорится в заявлении Генштаба.

Как отмечают в ведомстве, норма закона Украины О воинской обязанности и военной службе, который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Генштаб разработал порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП.

То есть надо получить разрешение на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время (в соответствии с 24 февраля этого года).

Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

Кроме того, рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

Всеобщая мобилизация в Украине

22 мая Верховная Рада поддержала законопроект президента Зеленского о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Как позднее говорил профильный замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, в Украине всерьез думают позволить временно выезжать за границу тем военнообязанным мужчинам, которые работают в IT-сфере.

Центр противодействия дезинформации при СНБО развенчал наиболее популярные среди украинцев мифы о выезде военнообязанных мужчин за границу во время военного положения.

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