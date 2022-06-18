Всеобщая мобилизация: кто из мужчин может "откосить" от армии

Кто не подлежит всеобщей мобилизации / kstati.dp.ua/

В нашей стране продолжается всеобщая мобилизация, которую ввели из-за масштабной агрессии России.

В законе "О воинской обязанности и военной службе" есть категория лиц, которые освобождаются от призыва в армию. Медики объяснили, могут ли призвать украинцев, которые лечатся с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ), сообщает Центр общественного здоровья при МОЗ.

Кто принадлежит к пациентам ЗПТ

Пациенты ЗПТ - это лица с психическими и поведенческими расстройствами, возникшими вследствие употребления опиоидов с установленным диагнозом зависимости согласно МКБ-10: F11 "Расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов".

В соответствии с расписанием болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, утвержденного министром обороны Украины от 14 августа 2008 года №402, статьи 15, такие люди освобождаются как от мобилизации, так и от службы в армии.

Также такие лица имеют следующие категории непригодности к военной службе при:

синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами - непригодны к военной службе с исключением из воинского учета;

синдроме зависимости с умеренными или незначительными психическими расстройствами - непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно годны в военное время.

Что делать, если пациент получил повестку

Медики говорят, что люди, получившие повестки, обязаны обратиться к военных комиссариатов, чтобы пройти военно-врачебную комиссию и получить ее заключение (в зависимости от синдрома) об исключении с воинского учета/непригодности к военной службе в мирное время, ограниченной годности в военное время.

Всеобщая мобилизация в Украине

Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект президента Зеленского о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Как позднее говорил профильный замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, в Украине всерьез думают позволить временно выезжать за границу тем военнообязанным мужчинам, которые работают в IT-сфере

Как говорит чиновник, сейчас создают и продумывают механизм, который позволит айтишникам краткосрочные визиты за границу ‒ для решения срочных рабочих вопросов. И с обязательным условием возвращения в Украины.

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