В СНБО опровергли главные фейки о выезде военнообязанных мужчин из Украины

В частности, говорят в СНБО, разрешение на выезд также можно получить в том случае, если мужчина еще студент и учится на дневной форме в вузах за границей.
Центр противодействия дезинформации при СНБО развенчал наиболее популярные среди украинцев мифы о выезде военнообязанных мужчин за границу во время военного положения. Об этом говорится в Telegram-канале организации.
Сотрудники ЦПД отмечают, что среди украинцев начала распространяться информация о том, что всем военнообязанным мужчинам-артистам можно свободно выезжать за границу.
"Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет разрешается в случае, если они осуществляют сбор и перевозку гуманитарной помощи для украинских военных, или собранные средства с концертов и их выступлений направляются на нужды ВСУ", ‒ говорят в ЦПД.
Кроме того, его сотрудники развенчали слухи о том, что мужчин с тремя детьми перестали выпускать из страны. Но отметили, что разрешение на выезд могут получить только те отцы, у которых все три ребенка еще не достигли 18-летнего возраста.
Причем в случае, если дети рождены в разных браках и у них, соответственно, разные фамилии, то это тоже не повлияет на возможность выехать из Украины.
Далее, разрешение на выезд также можно получить в том случае, если мужчина еще студент и учится на дневной форме в вузах за границей.
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Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект президента Зеленского о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.
Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.
Как позднее говорил профильный замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, в Украине всерьез думают позволить временно выезжать за границу тем военнообязанным мужчинам, которые работают в IT-сфере
Как говорит чиновник, сейчас создают и продумывают механизм, который позволит айтишникам краткосрочные визиты за границу ‒ для решения срочных рабочих вопросов. И с обязательным условием возвращения в Украины.
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