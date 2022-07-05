Война в Украине закончится, когда армия выполнит все задачи Путина - Шойгу

Война в Украине закончится, когда армия выполнит все задачи Путина / Коллаж Reuters

Война в Украине будет продолжаться, пока Россия не выполнит все поставленные Путиным задачи. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Российский Интерфакс.

"Специальная военная операция продлится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу.

Он не уточнил, какие задачи выполняют российские войска и сколько на это нужно времени.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, развязавший войну против Украины, заявил, что конечной целью "спецоперации" является освобождение Донбасса. Вторжение российских войск в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области в начале войны Путин назвал "отвлекающими действиями".

Читайте такжеЕсли Беларусь все-таки вторгнется в Украину: эксперт назвал главные цели Лукашенко

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня сделал заявление, согласно которому Вооруженные силы Украины не могут перейти к контрнаступлению из-за нехватки вооружений. У российских войск значительно больше оружия, а украинское государство стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что армии Украины для перехода в контрнаступление нужны сотни единиц ракетных систем, артиллерии, а также боевые самолеты, танки и тысячи беспилотников. Также нужно сформировать 6 бригад численностью 25 тысяч человек.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Запад должен поставлять Киеву больше оружия. Украинские войска серьезно уступают оккупантам РФ в артиллерии на Донбассе. Без поставок оружия в достаточном объеме украинским войскам сложно остановить наступление захватчиков, не говоря уже о контрнаступательной операции.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Другие новости: