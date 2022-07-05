УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Война в Украине закончится, когда армия выполнит все задачи Путина - Шойгу

5 июля 2022, 13:25

Он не уточнил, какие задачи выполняют российские войска и сколько на это нужно времени.

false
Война в Украине закончится, когда армия выполнит все задачи Путина / Коллаж Reuters

Война в Украине будет продолжаться, пока Россия не выполнит все поставленные Путиным задачи. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Российский Интерфакс.

"Специальная военная операция продлится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу.

Он не уточнил, какие задачи выполняют российские войска и сколько на это нужно времени.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, развязавший войну против Украины, заявил, что конечной целью "спецоперации" является освобождение Донбасса. Вторжение российских войск в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области в начале войны Путин назвал "отвлекающими действиями".

Читайте такжеЕсли Беларусь все-таки вторгнется в Украину: эксперт назвал главные цели Лукашенко

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня сделал заявление, согласно которому Вооруженные силы Украины не могут перейти к контрнаступлению из-за нехватки вооружений. У российских войск значительно больше оружия, а украинское государство стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что армии Украины для перехода в контрнаступление нужны сотни единиц ракетных систем, артиллерии, а также боевые самолеты, танки и тысячи беспилотников. Также нужно сформировать 6 бригад численностью 25 тысяч человек.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Запад должен поставлять Киеву больше оружия. Украинские войска серьезно уступают оккупантам РФ в артиллерии на Донбассе. Без поставок оружия в достаточном объеме украинским войскам сложно остановить наступление захватчиков, не говоря уже о контрнаступательной операции.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Другие новости:

война в Украине российское вторжение война на Донбассе Сергей Шойгу
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:27

Украина еще не готова освободить Херсон: Жданов назвал причины

13:25

Война в Украине закончится, когда армия выполнит все задачи Путина - ШойгуВидео

13:21

Поздравления с юбилеем 60 лет женщине и мужчине – картинки и открытки к празднику

13:17

Генштаб ввел новое правило для мужчин: военнообязанные не смогут свободно ездить по УкраинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 6 июля 2022: Тельцам - большая удача, Скорпионам – интриги, Водолеям – денежное чутье

Реклама
12:55

Референдума не будет: партизаны Херсонщины подкинули проблем оккупантам, они везут гауляйтеров из РФВидео

12:50

РФ хочет провести "референдум" о присоединении Донбасса: он может состояться в августе - СМИВидео

12:11

Наступление на Харьков оккупанты могут совершить с двух направлений - СинегубовВидео

12:02

Картофельные очистки - суперудобрение для большого урожая: как с пользой применить отходы

11:40

Помощник одного из нардепов оказался предателем: он работал на ФСБ - СБУВидео

11:36

Плакали и молились: Лобода рассказала, как спасали ее бабушку из Ирпеня

11:33

Рухнет сам и угробит множество людей: астролог рассказал, как будет разрушен Крымский мостВидео

10:35

Спасались бегством: на Харьковщине чешские добровольцы влупили по оккупантам и отжали техникуВидео

10:34

"Мы должны быть готовы": глава ОВА заявил о риске повторной атаки оккупантов на КиевВидео

10:23

Харьковские теробороновцы уничтожили большое количество живой силы врага, не потеряв ни одного воинаВидео

10:09

Защитники Украины смастерили РСЗО Град из обломков сбитого вертолетаВидео

09:50

"Почему так шкварками воняет?": ВСУ подожгли казарму оккупантов в ЯсиноватойВидео

09:47

Города будут равнять с землей: в Британии рассказали о том, как РФ попытается захватить ДонетчинуВидео

09:20

Снаряды детонировали 2 часа: ВСУ уничтожили важный склад боеприпасов оккупантов на ДонбассеВидео

09:18

В Таганроге российский беспилотник рухнул на частный дом: здание сгорело полностью

Реклама
08:52

Переворота в России не будет: Брэнсон назвал единственный способ завершить войну в УкраинеВидео

08:40

Боятся удара ВСУ: оккупанты разместили противоракетную оборону вокруг Крымского моста

08:35

Как русские ворюги продают украинское зерномнение

08:27

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2022: Овнам – деньги, Ракам – переезд, Скорпионам – опасные соблазны, Рыбам – вещие сныВидео

08:01

"Я знаю, что творится в войсках России": Арестович озвучил новый прогноз о войне в УкраинеВидео

08:00

Как приготовить сочную яблочную наливку на водке и на меде: советы и рецептыВидео

07:34

Мощные взрывы в Николаеве: после ударов ракет вспыхнул пожар, над городом - клубы черного дымаВидео

07:13

В Днепре прогремели взрывы: РФ запустила по области семь ракет

06:50

ТОП-5 ситуаций, в которых можно соврать мужчине

06:46

Войска РФ готовят наступление на Бахмут и Северск: эксперты ISW дали прогноз, будет ли оно успешнымВидео

06:25

Эй! Когда начнем мобилизовать экономику?мнение

05:30

Беларусь будет воевать, но не с Украиной: астролог рассказал, как Лукашенко шокирует ПутинаВидео

05:00

В России рассказали, что будет с элитной недвижимостью Лорак, Брежневой и Лободы

04:40

"Это был шок": выяснилось, когда Путин решил покорить и уничтожить УкраинуВидео

04:10

Военный эксперт пояснил, как по противнику бьет уничтожение ВСУ русских складов с боеприпасамиВидео

03:40

Как одеваться в 40 лет, чтобы выглядеть моложе: 7 простых фокусов для стильного образа

03:40

Самое вкусное царское абрикосовое варенье из 2 ингредиентов: простой рецептВидео

03:10

В Украину ворвется ранняя и очень холодная осень: синоптики дали прогнозВидео

02:40

У России будут связаны руки после вероятного захвата Донбасса - ЖдановВидео

02:30

"Британская Ким Кардашьян" показала роскошные формы во время купания на закате

Реклама
02:03

Как вывести пятна от кофе и чая в домашних условиях и без спецсредств

01:52

Экс-муж Ани Лорак показал очень личные фото с молодой возлюбленной

01:32

"Даже у Лукашенко не хватит смелости": Жданов оценил риск атаки оккупантов на украинские АЭС

01:06

78-летний Роберт Де Ниро отдыхает в Испании с любовницей, которая значительно моложе негоВидео

00:51

Приметы на 5 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

04 июля, понедельник
23:58

Унижали, морили голодом, обзывали: боец "Азова" пожаловался на условия пребывания в пленуВидео

23:52

Евгений Кошевой набил патриотическую татуировку в память о Кузьме Скрябине

23:34

Ненавидит Россию и презирает россиян: актриса из РФ дала интервью иностранным СМИ

23:27

Арестович рассказал, как ВСУ мастерски выбивают тылы противникаВидео

23:22

Российский критик заставляет Лайму Вайкуле озвучить позицию по Украине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять