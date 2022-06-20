Если Беларусь нападет на Украину, ей не удастся реализовать главную цель Путина – Жданов

Армии Беларуси не удастся перерезать пути поставок оружия Украине от Запада – Жданов / Коллаж Минобороны Беларуси, Главред

Если войска Беларуси решатся на вооруженное вторжение на территорию Украины, им не удастся выполнить главную задачу Путина – перерезать пути поставок оружия от Запада. Они могут только отвлечь части сил ВСУ от основных направлений на войне с Россией. Причем если угроза нападения со стороны РБ будет нарастать, западный мир может усилить военную помощь украинскому государству. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что до 8 июля на территории Беларуси будут продолжаться так называемые "учения по мобилизации". Если далее пройдет обучение с использованием военной техники, можно будет говорить о серьезной подготовке к нападению. Такая программа в среднем рассчитана на 2 месяца.

Читайте такжеУкраину могут обстрелять ракетами перед возможным вторжением Беларуси - ЖдановПо словам эксперта, в случае военного вторжения армия Беларуси, которая, по заданию Путина, должна была бы нанести удар по линиям поставок вооружений от Запада, максимум сможет отвлечь внимание отдельных частей украинской армии от основных направлений на войне с Россией.

"Я думаю, что, судя по тем настроениям и боеготовности, которую может выставить армия Беларуси, это будет максимум отвлекание внимания и растягивание усилий ВСУ. Поэтому там вклиниться в нашу оборону и пойти далеко…я говорил, что задание будет стоять – перерезать пути поставок оружия, для Путина это было бы высшей целью. Но учитывая боевой опыт ЗС Беларуси, учитывая настрой и учитывая, как они готовятся, я думаю, максимум они смогут отвлечь внимание части ВСУ от основных направлений борьбы с Россией", - объяснил Жданов.

Также он полагает, что риск военной атаки Беларуси на Украину может привести к усилению поставок вооружений Киеву от Запада.

"Если будет нарастать угроза вторжение белорусской армии в Украину, поставки оружия могут быть увеличены. Для того, чтобы обеспечить ВСУ, дать им возможность устоять и разгромить те войска, которые будут вторгаться. Так что, это наоборот может сыграть нам на пользу", - подчеркнул Олег Жданов.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 16 июня сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой обсудили риск военного вторжения Беларуси. По его словам, власти решили провести проверку боеготовности в четырех областях.

17 июня самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск, дескать, нанесет удар по Киеву в том случае, если ВСУ якобы перейдут белорусскую границу и, мол, будут целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод. По словам политика, республика якобы не собирается воевать с Украиной, но проводит подготовку своих вооруженных сил.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жук заявил, что Минск якобы не собирается нападать на Украину. Создание нового оперативного командования на украинском направлении он назвал, дескать, "развитием государства".

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