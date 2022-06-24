"Это ключ к победе на востоке": генерал СБУ назвал главную цель для ВСУ

Генерал СБУ назвал главную цель для ВСУ / УНИАН, скриншот

Харьковское направление является самым сложным и важным для Украины в войне против России.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун убежден, что усилия нужно сконцентрировать именно на этом направлении, пишет "Сегодня".

"Самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области, потому что Харьковская область - это ключ к победе на востоке", - сказал Ягун.

По словам генерала, если Украина сумеет переломить ситуацию и сломить врага, перейдя через Северский Донец и форсируя Печенежское водохранилище, поставки вооружения изюмской группировки россиян будут перекрыты. Тогда, добавляет он, у врага все может "посыпаться".

Читайте такжеАтака на Харьков и захват Славянска: Зеленский раскрыл новое направление удара РФ"И это реально может помочь нам освободить всю Харьковскую область и выйти к границам РФ в Луганской области", - добавил он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов посоветовал жителям Харькова лучше покинуть город в ближайшие дни. Это касается женщин и детей. По его словам, покинуть стоит, по крайней мере, из тех районов, в которые достает российская артиллерия.

20 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что из-за обстрелов войск России по Харькову и области в понедельник погибли трое местных жителей. Удары фиксировали из систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам города. Также враг бьет по Харькову и области ракетами. Обстрелы ведутся по Чугуеву, Лозовой, Золочевской и Дергачевских общинах.

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