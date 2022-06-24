УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это ключ к победе на востоке": генерал СБУ назвал главную цель для ВСУ

24 июня 2022, 17:02

Виктор Ягун убежден, что Украина сумеет переломить ситуацию и сломить врага.

Ягун
Генерал СБУ назвал главную цель для ВСУ / УНИАН, скриншот

Харьковское направление является самым сложным и важным для Украины в войне против России.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун убежден, что усилия нужно сконцентрировать именно на этом направлении, пишет "Сегодня".

"Самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области, потому что Харьковская область - это ключ к победе на востоке", - сказал Ягун.

По словам генерала, если Украина сумеет переломить ситуацию и сломить врага, перейдя через Северский Донец и форсируя Печенежское водохранилище, поставки вооружения изюмской группировки россиян будут перекрыты. Тогда, добавляет он, у врага все может "посыпаться".

Читайте такжеАтака на Харьков и захват Славянска: Зеленский раскрыл новое направление удара РФ"И это реально может помочь нам освободить всю Харьковскую область и выйти к границам РФ в Луганской области", - добавил он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов посоветовал жителям Харькова лучше покинуть город в ближайшие дни. Это касается женщин и детей. По его словам, покинуть стоит, по крайней мере, из тех районов, в которые достает российская артиллерия.

20 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что из-за обстрелов войск России по Харькову и области в понедельник погибли трое местных жителей. Удары фиксировали из систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам города. Также враг бьет по Харькову и области ракетами. Обстрелы ведутся по Чугуеву, Лозовой, Золочевской и Дергачевских общинах.

Смотрите новости Харькова онлайн:

Читайте также:

война в Украине новости Харькова
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:35

Умер звезда сериала Ликвидация и автор хитов Верки Сердючки - актер и поэт Аркадий Гарцман

17:34

Оккупанты "денацифицировали" важный объект на Николаевщине: уничтожили уличный туалетВидео

17:24

"Украинцы, вы нормальные?": Эктор Хименес-Браво шокирован поведением людей во время войны

17:24

Британская разведка обновила карту боев в Украине: что поменялось

17:06

Можно ли консервировать с йодированной солью: как это повлияет на вкус овощей

Реклама
17:06

"Пока будет необходимо": G7 обещает Украине военную поддержку до конца войныВидео

17:02

"Это ключ к победе на востоке": генерал СБУ назвал главную цель для ВСУ

17:00

Мишель Андраде больше не работает с ПотапомВидео

16:56

Украинцам раздадут до 250 тысяч гривен на бизнес: кому, куда и когда обращаться

16:43

РФ будет взрывать дома в Беларуси, чтобы втянуть Лукашенко в войну - разведкаВидео

16:22

"Даже в самые темные времена сердца украинцев открыты": звезда "Гарри Поттера" поддержал УкраинуВидео

16:18

Выход ВСУ из Северодонецка: в Минобороны рассказали об "оборонной операции"Видео

16:10

Заворотнюк показала тату в пикантном месте

16:04

Оккупанты похищают детей украинских военных и требуют прибыть на оккупированные территорииВидео

16:03

Большая рыба к деньгам - к чему снится рыбалка

15:59

"Все перли, что могли": оккупанты РФ хвастаются женам мародёрством в УкраинеВидео

15:52

Лорак впервые после войны появилась на российском ТВ

15:37

В Пентагоне считают, что тяжелое оружие вряд ли переломит войну в пользу Украины - CNN

15:33

Приметы на 25 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:32

Цены на бензин рухнут: украинцам рассказали, когда закончится дефицит на АЗСВидео

Реклама
15:20

Рухнул крипторынок? Были те, кто об этом знал! реклама

15:17

Восхитительно вкусные и очень быстрые малосольные огурцы за 15 минут: супер простой рецептВидео

15:14

Статус кандидата в ЕС для Украины – дело Европы: у Путина сделали заявление о решении ЕвросоветаВидео

15:03

"ЕС и НАТО создают коалицию против России": Лаврову привиделось начало 3-й мировойВидео

14:57

10 тысяч долларов: в Мелитополе партизаны предлагают деньги за голову местного гауляйтераВидео

14:33

Нардеп Деркач был завербован разведкой РФ: помогал в захвате Украины - СБУВидео

14:19

Группа Little Big выступила против войны, поиздевавшись над правительством и пропагандой в РФВидео

14:19

Позитив объяснил, зачем опубликовал фото поцелуя с ДорофеевойВидео

14:14

Пойдет по сценарию Чечни: Путин хочет сделать "новый Грозный" в городах Украины – ДжонсонВидео

14:04

Самое вкусное царское варенье из черешни за 20 минут: простой рецептВидео

14:00

Пусть прекратят издевательства и убираются с Донбасса: Подоляк разнес Лаврова за выпад в адрес КиеваВидео

13:54

"Прощается с жизнью ежедневно": прикованный к постели Моисеев молит о смерти

13:53

В Северодонецке 17-летний подросток возил еду по подвалам под обстреламиВидео

13:50

Автор книги "Ихтамнет" стал "двухсотым": ВСУ ликвидировали командира зенитно-ракетного взвода РФВидео

13:47

Где-то летняя жара, а где-то ливни: прогноз погоды в Украине на выходные

13:47

С днем рождения мужчине – открытки, красивые поздравления и прикольные картинки папе, мужу, другу

13:28

Проявили смекалку: ВСУ показали эффектный способ разминированияВидео

13:10

Эксперт пояснил, когда гречка подешевеет с 90 грн до 45 за килограммВидео

13:07

Начался ад для оккупантов: появилось первое видео использования HIMАRS в УкраинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 июня 2022: Близнецам – зависть, Львам – потери, Весам – важные новостиВидео

Реклама
12:59

В Кабмине назвали сроки вступления Украины в ЕвросоюзВидео

12:34

В Германии власти подготавливают "Северный поток-2" к национализации – SpiegelВидео

12:00

Мы избавились от клейма третьей страны – Зеленский о статусе кандидата в члены ЕСВидео

11:57

"Не спою - они не любят Россию": Шатунов ненавидел Украину и украинцев - организатор концертов

11:56

Угроза нападения Лукашенко на Украину: эксперты ISW оценили вероятность сценарияВидео

11:28

Эстония исчезнет с карты в случае нападения РФ: премьер страны раскритиковала стратегию НАТОВидео

11:26

Григорий Козловский досье

11:05

Подорвали склад боеприпасов и 30 бронемашин: украинские самолеты мощно ударили по врагу

10:35

В Херсоне взорвали авто известного коллаборанта Савлученко – он погибФото

10:32

Украина будет атаковать войска РФ мощными РСЗО Himars, наступает другая война – террорист ГиркинВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять