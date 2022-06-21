Жданов советует людям бежать из Харькова в ближайшую неделю

Жданов советует людям бежать с Харькова в ближайшую неделю / УНИАН, скріншот

Жителям Харькова лучше покинуть город в ближайшие дни. Это касается женщин и детей.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН отметил, что безопасность на войне очень шаткая.

По его словам, покинуть стоит, по крайней мере, из тех районов, в которые достает российская артиллерия.

"Это попытка создать какое-то второе направление, которое будет угрожающее Вооруженным силам Украины, и оттянуть часть сил. Но сил, чтобы продвигаться на сам Харьков, у них (армии РФ — Ред.) нет сил. О взятии Харькова вообще не может быть речи. Они фактически обновили свою линию обороны до того, как мы их давим до границы. Идут позиционные бои. Но дальше они не продвинулись. У них там резерв пять-шесть батальонно-тактических групп - это хватит на неделю", — говорит Жданов.

Читайте такжеВойскам РФ удалось немного продвинуться возле Харькова - британская разведкаТакого мнения придерживается и советник главы ОП Алексей Арестович. По его словам российские оккупанты накопили силы и могут начать наступать в сторону Харькова.

"Процитирую президента. Он сказал вчера, что неделя будет исторической. В основном он говорил это о голосовании за принятие о передаче Украины статуса кандидата в Евросоюз, но предупредил, что на Харьков будут наступать, и вокруг Северодонецка будет большая битва. И вот это группировка, которая на юге Белгородской области, не исключено, что начнет двигаться на этой неделе, и будет направлено дополнительно в сторону Харькова. Мы точно не знаем, но исключать нельзя, потому что она достигла стадии операционной готовности", — сказал Арестович вечером 18 июня.

Обстрел Харькова

20 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что из-за обстрелов войск России по Харькову и области в понедельник погибли трое местных жителей. Удары фиксировали из систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам города. Также враг бьет по Харькову и области ракетами. Обстрелы ведутся по Чугуеву, Лозовой, Золочевской и Дергачевских общинах.

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