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Харькову грозит новая атака оккупантов: Арестович призвал вывозить детей из города

21 июня 2022, 08:19

Группировка РФ на юге Белгородской области достигла стадии операционной готовности. Не исключено, что на этой неделе она начнет двигаться в сторону Харькова.

Харьков
Арестович призвал вывезти детей из Харькова, поскольку опасность в городе скорее всего сохранится надолго / Фото УНИАН

В Харьковской области на текущей неделе может ухудшиться ситуация. Российские оккупанты накопили силы и могут начать наступать в сторону Харькова. Об этом предупредил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 18 июня.

"Процитирую президента. Он сказал вчера, что неделя будет исторической. В основном он говорил это о голосовании за принятие о передаче Украины статуса кандидата в Евросоюз, но предупредил, что на Харьков будут наступать, и вокруг Северодонецка будет большая битва. И вот это группировка, которая на юге Белгородской области, не исключено, что начнет двигаться на этой неделе, и будет направлено дополнительно в сторону Харькова. Мы точно не знаем, но исключать нельзя, потому что она достигла стадии операционной готовности", — сказал Арестович вечером 18 июня в эфире Фейгин Live.

По словам советника главы ОП, враг продолжает двигаться на севере области и совершает ракетные удары по Харькову.

"Противник сегодня пытался двигаться, условно говоря, на Старый Салтов, туда на Дергачи, в общем направлении на север, на Русскую Лозовую точнее, и бьет по Харькову в течение дня и вчера бил разными средствами. То есть Харьков - это классический прифронтовый город, по которому наносятся удары, гибнут люди. Поэтому еще раз призываю харьковчан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и идти в укрытие сразу, беречь детей, а по-хорошему - вывезти детей оттуда, потому что боюсь, это надолго", — сказал советник главы ОП.

Арестович добавил, что врагу не удастся захватить Харьков, однако высокий уровень опасности для гражданских сохраняется.

"Сухопутные коридоры, заходи, где хочешь, граница рядом российская. Сложная ситуация для нас. Поэтому президент и сказал, что могут быть сложности в районе Харькова для нас. Я уверен, еще раз подчеркну, что Харьков им не взять, они наверняка даже не будут стараться особенно, но огонь артиллерия будет вести. И это крайне опасно для мирных жителей. Соответственно, им следует прислушаться к рекомендациям военной администрации", — отметил он.

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Как сообщал Главред, 20 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что из-за обстрелов войск России по Харькову и области в понедельник погибли трое местных жителей. Удары фиксировали из систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам города. Также враг бьет по Харькову и области ракетами. Обстрелы ведутся по Чугуеву, Лозовой, Золочевской и Дергачевских общинах.

В Институте изучения войны отметили, что российские войска сосредоточились на противостоянии дальнейшему продвижению украинцев к северу от Харькова к международной границе.

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