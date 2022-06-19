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Войска России пытаются приблизиться к Харькову, чтобы превратить его в прифронтовой город – МВД

19 июня 2022, 19:20

Ситуация на севере Харьковской области становится сложной, сказал Вадим Денисенко.

Харьков
Армия РФ пытается приблизиться к Харькову, чтобы снова превратить его в фронтовой город - Денисенко / Коллаж УНИАН, Reuters

Оккупационные войска России продолжают свои атаки в направлении Харькова. Они стремятся удержать свои позиции и продолжать активные боевые действия. Ситуация на севере Харьковской области становится сложной. Враг пытается приблизиться к областному центру, чтобы снова превратить его в прифронтовой город и наносить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ситуация на севере Харьковской области сложная. Российские оккупанты пытаются приблизиться к Харькову, чтобы его обстреливать и снова превратить в прифронтовой город.

Читайте такжеХарьков и Запорожье под угрозой: войска РФ усиливают свои позиции – Минобороны"Ситуация довольно сложная на севере Харьковщины, россияне пытаются приблизиться к Харькову и превратить его снова в прифронтовой город. Пытаются снова приблизиться настолько, чтобы иметь возможность максимально обстреливать город", - подчеркнул Вадим Денисенко.

Ситуация в Харьковской области

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 18 июня заявил, что существует реальная угроза городу Харькову. По его словам, на российско-украинской границе в Белгородской области оккупанты собрали около 5-7 батальонных тактических группы. Если их запустят в боя, Харьков может столкнуться с серьезными неприятностями.

Как полагает Арестович, Харьков взять не удастся, однако осуществить продвижение и поставить город под угрозу массированных артиллерийских ударов они могут.

"Поэтому Харьков снова стал прифронтовым городом. Он не особо переставал им быть, но был период, когда мы вышли к границе, двинулись на Печенежское водохранилище, но сейчас мы откатились, и по Харькову бьют полевой артиллерией, и эта ситуация может ухудшиться", - подчеркнул Алексей Арестович.

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