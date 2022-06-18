"Реальная угроза Харькову": Арестович поведал о планах рашистов

Существует угроза Харькову - Арестович / коллаж УНИАН

На сегодняшний день существует реальная угроза Харькову со стороны российских войск, которые собрали на границе несколько батальонно-тактических групп, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

"Существует совершенно реальная угроза Харькову. Дело в том, что на границе в Белгородской области собрана пристойная сборная российская солянка, где-то 5-7 БТг, которые будучи введены на это направление, могут доставить Харькову крупные неприятности. Они не возьмут город, но продвинуться ближе, поставить город под угрозу массированных ударов артиллерией они могут", - отметил он.

Кроме того, по его словам, Россия держит на этом направлении несколько штурмовиков и вертолетов.

Читайте такжеВыпускной вальс на фоне разрушенной школы: в Харькове выпускники растрогали своим танцем

"Поэтому Харьков снова стал прифронтовым городом. Он не особо переставал им быть, но был период, когда мы вышли к границе, двинулись на Печенежское водохранилище, но сейчас мы откатились, и по Харькову бьют полевой артиллерией, и эта ситуация может ухудшиться", - добавил Арестович.

Напомним, Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на утро 18 июня сообщил, что украинские воины на Харьковском направлении нацелены на то, чтобы прорваться в тыл войск оккупантов, действующих на Славянском направлении. Однако враг не дает этого сделать, а также блокирует выход защитников Украины к государственной границе.

Как сообщал Главред, перелом в войне в Украине произойдет не раньше второй половины лета. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Он объяснил, что перелом произойдет после получения Украиной западного оружия или когда Россия сможет сформировать оперативный резерв для усиления своих войск и возобновления наступательных действий.

Читайте также: