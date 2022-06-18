Когда наступит перелом в войне: Жданов спрогнозировал сроки

Когда будет перелом в войне, рассказал Олег Жданов / Фото УНИАН

Перелом в войне в Украине произойдет не раньше второй половины лета. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он объяснил, что перелом произойдет случаях: после получения Украиной западного оружия или когда Россия сможет сформировать оперативный резерв для усиления своих войск и возобновления наступательных действий.

"Сейчас начнется гонка между обеими сторонами этой войны. Мы будем стараться как можно быстрее получить оружие, а Россия будет спешить подтянуть технику и сформировать резервы, чтобы задавить наше контрнаступление. На поле боя будут позиционные бои, обмены ударами, будет некоторое снижение интенсивности боевых действий", - сказал Жданов в интервью Obozrevatel.

Отвечая на вопрос о том, когда после этой гонки начнется перелом, военный эксперт сказал: "Судя по тому, как медленно движется техника, не раньше, чем во второй половине лета. Темпы у РФ, наверное, будут такими же, не очень высокими".

Как сообщал Главред, военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде считает, что для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Мельник считает, что в войне России против Украины наступает новая фаза или очередной переломный момент. Он будет заключаться в том, что по мере поступления тяжелых вооружений и подготовки резерва может наступить сначала паритет, а затем не только количественное, но и качественное преимущество на стороне Украины.

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