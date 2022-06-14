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В войне близок перелом, оккупанты меняют тактику - военный эксперт

14 июня 2022, 10:09

Россияне, по крайней мере на уровне военных, понимают, что в какой-то момент они утратят возможность наступательного потенциала, поэтому переходят к обороне.

война в Украине, ВСУ
В войне в Украине скоро наступит переломный момент / Фото УНИАН

В войне России против Украины наступает новая фаза или очередной переломный момент. Он будет заключаться в том, что по мере поступления тяжелых вооружений и подготовки резерва может наступить сначала паритет, а затем не только количественное, но и качественное преимущество на стороне Украины.

Такое мнение в комментарии изданию Obozrevatel озвучил военный эксперт Алексей Мельник. По его словам, за минувшие три месяца можно условно отметить несколько переломных моментов. В первую очередь, это первые несколько дней, когда провалился российский блицкриг. Затем был отвод российских войск из Киевской и Черниговской областей.

Военный эксперт считает, что россияне, по крайней мере на уровне военных, прекрасно понимают, что в какой-то момент они утратят возможность наступательного потенциала.

"Поэтому на определенных участках фронта российские войска строят оборонительные укрепления. Они не строятся, если атакующая сторона уверена в том, что будет развивать наступление", - объяснил Мельник.

При этом он добавил, что Украина вряд ли получит всю помощь, которая необходима.

"Потому что запрос Украины значительно больше возможностей наших партнеров. Это происходит по многим причинам, не только по политическим. Это вопрос наличия такого вооружения в целом и наличия вооружения, которое могут передать Украине. Даже если оно у наших партнеров есть, они не могут все отдать Украине и тем самым ослабить свои оборонные способности. Особенно это касается стран Балтии или Восточной Европы", - сказал военный эксперт.

Читайте также150 убитых оккупантов за день – это мало: военный эксперт объяснил, когда будет перелом в войнеКак сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что остановят президента РФ Владимира Путина в войне в Украине лишь физические потери и доведение российской армии до такого состояния, когда она не сможет наступать. Для этого Украине нужно оружие.

Ранее в британской разведке заявили, что РФ за 100 дней широкомасштабного вторжения в Украину не достигла ни одной стратегической цели, которые она перед собой ставила. Если она не оставит попыток добиться каких-то успехов в войне в дальнейшем, на это стране-агрессору понадобится большой человеческий ресурс, а также много военной техники и оружия.

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