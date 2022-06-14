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Только "простой и прямой мордобой": Арестович объяснил, что остановит Путина

14 июня 2022, 09:03

Остановят президента РФ Путина в войне в Украине лишь физические потери и доведение до то такого состояния, когда российская армия не сможет наступать.

Арестович, Путин
Владимира Путина остановит только "простой и прямой мордобой", считает Арестович / Коллаж фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что остановят президента РФ Владимира Путина в войне в Украине лишь физические потери и доведение российской армии до такого состояния, когда она не сможет наступать.

Для этого Украине нужно оружие и ещё раз оружие, сказал Арестович в эфире Фейгин Live 13 июня.

"Трагедия в Буче не особо их (Запад, - ред.) подвинула, наша логика и расчёты - не особо, явные угрозы, что если украинская территория будет поглощена, Украина прекратит своё существование (...) Когда угроза Европе станет куда более сильной. На них это тоже не действует, они так не мыслят. Они думают, что если ускорить украинскую евроинтеграцию, наложить санкции и заключить мир, то можно сдержать агрессивную политику Путина", - сказал советник ОП.

"И пока они строят воздушные замки из стеклянных карт, мы здесь понимаем только одно - Путина остановит простой и прямой мордобой, физические потери до невозможности наступать", - добавил Арестович.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов также считает, что остановить войну в Украине может только полный разгром российской армии. По его словам, в Кремле уже признали большие потери в войне против Украины, но наступление продолжается из-за желания Владимира Путина достичь своих целей.

Как сообщал Главред, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что война в Украине может не закончиться, если Путина устранят или физически, или просто лишат власти.

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