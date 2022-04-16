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"Россия может остаться без армии": Жданов назвал единственный способ остановить Путина

16 апреля 2022, 07:20

Путин продолжает отправлять войска в Украину несмотря на сумасшедшие потери.

Жданов назвал единственный способ остановить Путина / УНИАН, Reuters

В Кремле уже признали большие потери в войне против Украины, но наступление продолжается из-за желания Владимира Путина достичь своих целей.

Остановить войну в Украине может только полный разгром российской армии, заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю".

"Дело в том, что руководитель Кремля не поменялся. Он живет в своем иллюзорном мире. Да, он знает, что потери огромные. В начале войны, по информации из разных источников, на одном из совещаний, когда Герасимов сообщил Путину о потерях, тот якобы сказал: "Даже 30-50 тысяч потерь – ничто по сравнению с той ценой, которую мы получим в результате победы", - отметил эксперт.

По словам Жданова, ради победы Путин согласен на все - он не меняет своих задач, поэтому они тупо идут в наступление, в лобовые атаки на наши позиции, и ничего не меняется.

Читайте такжеНа 51-е сутки Россия проиграла войну, вопрос - в оформлении поражения, - Арестович"Кстати, есть информация о том, что в российском генеральном штабе здравомыслящие офицеры пытаются донести до высшего руководства России, что если сейчас не остановить попытку второго наступления, можно потерять всю боеспособную часть вооруженных сил РФ. Россия может остаться без армии", - подытожил Жданов.

Как сообщал Главред, ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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война в Украине Олег Жданов
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