Смерть Путина может не остановить войну: эксперт объяснил, чего ждать после устранения диктатора

Эксперт объяснил, чего ждать после устранения диктатора / скриншот

Война в Украине может не закончиться если Путина устранят или физически, или просто лишат власти.

Писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в чате на Главреде отметил, что вся Россия сошла с ума, и это очевидно.

"Но после физического уничтожения Путина появятся новые возможности, при наличии которых российское общество быстро проснется, в том числе проснутся и силы, стремящиеся для России другого будущего, не такого, как для нее закладывает Путин", - отметил эксперт.

В частности, пояснил Бадрак, стремящиеся не дать России исчезнуть с карты мира, что сейчас вполне возможно, а выстоять и пойти по новому пути развития.

Читайте также"Становится всё большим монстром": эксперт разобрал психологический портрет Путина"Поэтому при уничтожении Путина такие процессы возможны, но они необязательно произойдут", - подытожил эксперт.

Ранее астролог рассказала, когда война в Украине закончится и будет подписан мирный договор. По словам Валентины Виттрок, началом краха России и символом победы стала именно ликвидация "Москвы".

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