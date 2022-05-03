У РФ еще есть чем и кем воевать: военный эксперт назвал вероятную дату перелома в войне в Украине

Россияне бросили для захвата Украины все, что у них есть / Фото УНИАН

Перелом на фронте начнется после 15 мая - тогда Украина в полной мере может начать осваивать все поставки вооружения от партнеров. Пока что нашим военным нужно выстоять, поскольку армия России имеет значительное количество мобилизационного резерва.

Такое мнение озвучил военный эксперт Михаил Жорохов в эфире Единого марафона.

По его словам, армия РФ – это два миллиона военнослужащих, которые еще не все задействованы в войне с Украиной. К тому же есть еще и скрытая мобилизация, когда россиян могут вызвать на 10-45 суток якобы для повышения навыков, но на самом деле будут бросать на войну в Украине.

По словам Жорохова, сейчас в Украине воюют жители самых депрессивных регионов РФ. Привлекать в армию россиян из Москвы и Санкт-Петербурга кремлевский диктатор Путин пока что не решился. Ведь смерти жителей этих двух городов спровоцируют опасное для Путина сопротивление.

Читайте также"Бомжи с автоматами и наемнички всякие": Арестович раскрыл сценарий нового наступления РоссииЖорохов добавил, что предположения иностранных экспертов о том, что Россия будет сохранять какое-то вооружение для возможной обороны, не оправдались. Россияне бросили для захвата Украины все, что у них есть, и стягивают остатки со всех уголков страны.

Напомним, по данным британской разведки, Россия задействовала уже 65% всех своих наземных вооруженных сил. Это более 120 батальонных тактических групп, четвёртая часть из которых, вероятно, уже выведена из строя. Кроме того, сообщается о трудно восстанавливаемых потерях у ВДВ (воздушно-десантных войск). России потребуются годы, чтобы восстановить эти силы.

Как сообщал Главред, западная артиллерия, которая уже начала поступать в Украину, изменит ход войны с Россией. Украина получит больше преимуществ на поле боя. Такой прогноз дали американские военные аналитики, пишет издание The Washington Post.

Другие новости: