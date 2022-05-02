Война в Украине: Россия задействовала уже 65% всех своих наземных ВС - разведка Британии

Агрессор понес серьезные потери в воздушно-десантных войсках. В британской разведке считают, что потребуются годы, чтобы восстановить эти силы.
Минобороны Великобритании опубликовало свежую сводку военной разведки о ситуации в Украине по состоянию на 2 мая 2022 года - 68-й день войны России против Украины.
По данным британской разведки, Россия задействовала уже 65% всех своих наземных вооруженных сил, говорится в Twitter ведомства.
"Это более 120 батальонных тактических групп, четвёртая часть из которых, вероятно уже выведена из строя", - отметили в разведке.
Кроме того, сообщается о трудно восстанавливаемых потерях у ВДВ (воздушно-десантных войск) РФ.
"Кажется, что потребуются годы, чтобы восстановить эти силы", - говорится в сообщении.
Как писал Главред, из-за провала вторжения в Украину президент страны-агрессора России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы объявить Украине войну вместо нынешней "специальной операции".
Британская газета The Sun отмечает, что это позволило бы провести в России массовую мобилизацию и восполнить потери в рядах захватчиков, а также набрать больше призывников на срочную службу. Кроме того, в таком случае РФ смогла бы ввести военное положение и обратиться за поддержкой к своим международным союзникам, в частности, к Беларуси.
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