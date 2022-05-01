Путин - на пороге официального объявления войны Украине – The Sun

Владимир Путин близок к тому, чтобы объявить Украине войну / Фото Reuters

Из-за провала вторжения в Украину президент страны-агрессора России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы объявить Украине войну вместо нынешней "специальной операции".

К объявлению войны Путина подталкивают командующие российской армией, которые разочарованы тем, как разворачивается ситуация, пишет британская газета The Sun.

Сообщается, что военные начальники РФ недовольны и возмущены тем, что российский диктатор приказал оккупантам отступить от Киева и провалом атак в направлении украинской столицы в целом, а также сокращением масштабов наступления на Донбассе.

На фоне неудач на фронте верховное командование Вооруженных сил России призывает Путина отказаться от термина "спецоперация" и объявить полномасштабную войну Украине. Это позволило бы провести в России массовую мобилизацию и восполнить потери в рядах захватчиков, а также набрать больше призывников на срочную службу.

Кроме того, в таком случае РФ смогла бы ввести военное положение и обратиться за поддержкой к своим международным союзникам, в частности, к Беларуси.

Как сообщал Главред, многие эксперты заявляли, что активизация военных действий армией РФ на Донбассе и юге Украины связана с желанием продемонстрировать некие "победы" к 9 мая, чтобы президент России Владимир Путин мог озвучить их гражданам своей страны именно в этот день.

Читайте такжеВойна в Украине может длиться пять лет или даже десятилетие - глава британского МИДОднако в Великобритании считают, что лидер РФ использует эту дату для объявления массовой мобилизации населения ради решающего удара по Украине.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 29 апреля заявил, что одним из аргументов Путина об организации массового призыва населения в армию станет объявление новой войны "нацистам" всего мира.

Военный эксперт Александр Мусиенко также считает, что Владимир Путин намерен 9 мая объявить уже о войне, а не просто спецоперации, и будет объявлена мобилизация.

В свою очередь, экс-работник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что не стоит бояться того, что в РФ могут объявить мобилизацию. По его словам, у путинской армии по сути осталось немного боеспособной техники и живой силы. Поэтому даже общая мобилизация не спасет ситуацию, ведь "новобранцам" просто будет не с чем воевать.

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