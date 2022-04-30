Будет война, а не спецоперация: эксперт рассказал о планах Путина объявить всеобщую мобилизацию 9 мая

Эксперт заявил, что Путин может объявить всеобщую мобилизацию 9 мая / Коллаж УНИАН, Reuters

Владимир Путин намерен 9 мая объявить уже о войне, а не просто спецоперации, и будет объявлена мобилизация.

Такое мнение в эфире "Единого марафона" высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Теоретически такое может произойти, заявил эксперт, но на практике ситуация выглядит не в пользу России. Ведь по разным оценкам в Украине уже воюет 92 батальонно-тактические группы из 140, которые были сначала привлечены.

"Они либо уничтожены, либо уже не пригодны к использованию. Их просто уже недостаточно для реализации целей, которые были поставлены Россией. Их наступление пробуксовывает на Востоке", – пояснил Мусиенко.

Читайте такжеЗадержания и мобилизация в войска РФ: омбудсмен рассказала о беспределе в Мариуполе и на ЗапорожчинеЭксперт утверждает, что скрытая мобилизация уже продолжается. И из тех 60 тысяч резервистов, которые планировались привлечь, смогли собрать не более 10-15 процентов. Так что дальнейшая мобилизация может быть исключительно из неподготовленных кадров, но для Украины они создают проблему, но не такую, которая могла быть.

Мусиенко отмечает, что срабатывает ситуация в пользу Украины, ведь "сарафанным радио" разносятся слухи о колоссальных потерях россиян в Украине, поэтому в армию никто не спешит.

И вооружение, которое уже сейчас привлекает Россия, это устаревшие образцы, оставшиеся на складах. Из-за санкций производить новейшую технику не могут.

Ранее военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде рассказал, что власти России, страны-оккупанта, будут готовы объявлять массовую мобилизацию в стране только тогда, когда украинские войска разобьют русские и вернут Киеву контроль над полуостровом Крым.

Читайте также: