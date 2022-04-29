Военный эксперт пояснил, при каких условиях в России объявят мобилизацию / коллаж фото УНИАН и Reuters

Власти России, страны-оккупанта, будут готовы объявлять массовую мобилизацию в стране только тогда, когда украинские войска разобьют русские и вернут Киеву контроль над полуостровом Крым. Об этом рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде.

"Я считаю, что на данный момент нет смысла РФ ни прибегать к применению тактического ядерного оружия, ни прибегать к мобилизации. РФ попытается вырулить, снизить уровень эскалации. Потому что российская армия имеет огромные проблемы как с обороной, так и с боеготовностью своих вооруженных сил. Эскалация этого конфликта путем добавления новых ресурсов ни к чему не приведет. РФ самой нужна передышка. Но ситуация может измениться, если украинская армия в перспективе начнет боевые действия на территории РФ, либо прибегнет к силовой деоккупации Крыма. Вот это может послужить толчком, как для применения тактического ядерного оружия, так и объявлению частичной или полной мобилизации", ‒ сказал он.

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Напомним, ранее, в середине марта, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Россия начала мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Крыму. Российским захватчикам не хватает ресурсов для продолжения наступления на Украину.

"Наступление захлебнулось. Фактически не хватает ресурсов и сил для продолжения наступления. Сейчас наблюдается подвоз новых подразделений, абсолютно со всей России. Проходит то, что называется скрытой мобилизацией, мобилизуется всё население, к сожалению, наших временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и незаконно аннексированного Крыма", – отметил Буданов.

Кроме этого, Россия перебрасывает новые подразделения из Восточного и Центрального военных округов.

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