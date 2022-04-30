Путин использовал всё, что ездило, летало и стреляло: эксперт сказал, почему мобилизация не спасет РФ

Путин уже использовал против Украины всё, что могло ездить, летать и стрелять – экс-работник СБУ

В путинской армии по сути осталось немного боеспособной техники и живой силы. Поэтому даже общая мобилизация не спасет ситуацию, ведь "новобранцам" просто будет не с чем воевать.

Поэтому не стоит бояться того, что в РФ могут объявить мобилизацию, заявил экс-работник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире украинского телемарафона. Так он прокомментировал недавнее заявление Минобороны Великобритании, в котором говорилось о том, что российский президент Владимир Путин может 9 мая объявить всеобщую мобилизацию в России, чтобы бросить собранные таким образом силы в бой против Украины.

По словам Ступака, российский диктатор уже ударил по Украине всем лучшим, что имела россияйская армия. Он уже использовал против нашего государства всё, что могло ездить, летать и стрелять, то есть большую часть боеспособной техники.

"Лучшие российские спецназовцы и современная авиация, дорогие самолеты – всё это уже в Украине. Честно говоря, я не вижу, чем он еще будет бить", – отметил бывший сотрудник СБУ.

Он добавил, что Путину остается лишь бросать на поле боя "пушечное мясо" и устаревшую технику. Однако неизвестно, насколько это вообще будет эффективно, и в рабочем ли состоянии находится та устаревшая техника, которая осталась у путинской армии.

Всеобщая мобилизация в России

Ранее мнение о том, что Владимир Путин намерен 9 мая объявить уже о войне вместо "спецоперации" и начать всеобщую мобилизацию, высказал военный эксперт Александр Мусиенко. Теоретически такое может произойти, заявил эксперт, но на практике ситуация выглядит не в пользу России. Ведь по разным оценкам в Украине уже воюет 92 батальонно-тактические группы из 140, которые были изначально привлечены.

В Минобороны Британии также заявили, что лидер РФ хочет использовать дату 9 мая для объявление массовой мобилизации населения ради решающего удара по Украине.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 29 апреля заявил, что одним из аргументов Путина об организации массового призыва населения в армию станет объявление новой войны "нацистам" всего мира.

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