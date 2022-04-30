России не хватает высокоточных ракет, их перебрасывают с других стратегических направлений - FT

С 24 февраля Россия выпустила по Украине примерно 1300 ракет / Фото УНИАН

России не хватает высокоточных ракет в войне против Украины. Оружейные заводы не в состоянии производить их в достаточном количестве, чтобы удовлетворить спрос.

Как пишет Financial Times, ограничения в сфере поставок оружия в Россию и влияние западных санкций приводят к тому, что Москве приходится транспортировать ракеты из других частей страны в Украину.

"Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты Калибр с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это дает некоторые признаки того, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", – цитирует издание неназванного западного чиновника.

Официальный представитель США считает, что проблемы россиян с пополнением высокоточных боеприпасов вызваны как "качеством их промышленной базы", ​​так и западными санкциями, которые "ограничивают их способность наращивать потенциал в то время, когда необходимо иметь эффект на поле боя".

Отметим, 27 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона заявила, что Россия выпустила по Украине 1300 ракет. На вооружении страны-агрессора осталось с 24 февраля вдвое меньше этого вида оружия.

В издании Forbes подсчитали, что 1300 выпущенных по Украине ракет стоили РФ не менее 7,5 миллиардов долларов.

По данным Пентагона, с 24 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине более 1950 ракет. По словам представителя Минобороны США, преобладающее количество ударов по-прежнему наносится по зоне операции Объединенных сил и Мариуполю.

По Мариуполю оккупанты наносят удары преимущественно неуправляемыми, "тупыми боеприпасами", а не высокоточными.

"Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми сталкиваются россияне при пополнении запасов боеприпасов с точным наведением", – сказал он 29 апреля.

Как сообщал Главред, за два месяца войны РФ потеряла более 500 танков при возможности производства 250 танков в год.

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