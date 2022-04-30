Счет на миллиарды: стало известно, в какую копейку "влетела" РФ, запуская ракеты по Украине/ УНИАН

В медиа посчитали общую стоимость ракет, которые Россия выпустила по Украине за время широкомасштабного вторжения. За этот период времени страна-агрессор уже выпустила 1300 ракет, и это стоило РФ не менее 7,5 миллиардов долларов. Такой подсчет сделали в издании Forbes.

Отмечается, что только ракет "Калибр" Россия использовала 235 единиц. Однако их количество может быть больше, ведь издание учитывало лишь случаи, когда был точно известно класс ракеты.

Точное количество ракет других типов, которые выпустили по Украине, подсчитать трудно. Однако, согласно данным Минобороны, по состоянию на 24 марта их соотношение было следующим:

62% ракет пришлось на"Искандер",

30% – на ракеты класса X,

8% – на "Точку-У".

Также отмечается, что стоимость ракет может сильно отличаться. Например, согласно данным сайта Military Russia стоимость "Точки-У" составляет 300 тысяч долларов. При этом "Калибр", согласно экспортному контракту с Индией в 2006 году, стоит 6,5 миллионов долларов. Значительно дороже ракеты класса Х-101, ведь они более современные и совершенные.

По всем подсчетам общая стоимость ракет, которые РФ уже выпустила по Украине, достигает 7,5 миллиардов долларов. Для сравнения, эта сумма превышает 82 из 85 годовых местных бюджетов субъектов РФ – всех, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, в России от начала широкомасштабной войны запасы ракет сократились более чем в два раза. При этом быстро восстановить такие запасы будет сложно, ведь могут возникнуть проблемы с закупкой комплектующих.

Напомним, в результате ракетного удара оккупантов по Киеву 28 апреля погиб один человек и десять пострадали. Из-за атаки захватчиков потеряла жизнь журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич – ракета прилетела во второй этаж, где как раз располагалась квартира Веры.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия меняет тактику и пытается устранить то, что сдерживает ее прогресс в наступлении на Украину. Обессиленные российские подразделения, которые безуспешно пытались осуществлять наступление на северо-востоке Украины, были вынуждены объединить и передислоцировать.

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