ВСУ накрыли артиллерией вражеский пункт управления: у россиян много потерь – эпические кадры

ВСУ накрыли артиллерией вражеский пункт управления / скриншот с видео

Спецназовцы Национальной гвардии Украины и военные ВСУ разбили оккупантов на Изюмском направлении.

Как сообщили в Национальной гвардии, украинские военные уничтожили более 30 единиц вражеской техники. Точное количество ликвидированных оккупантов не сообщают.

Отмечается, что вражескую технику на Изюмском направлении обнаружили спецназовцы Нацгвардии во время разведки. Они отправили данные ВСУ, и защитники разгромили российских оккупантов.

"Обнаружен и уничтожен вражеский пункт управления, техника и личный состав на Изюмском направлении. Спецназовцы Нацгвардия вместе с бойцами ВСУ эффективно отработали по врагу", - говорится в сообщении.

Среди уничтоженной техники - танки, БТРы, БМД и МТ-ЛБ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская разведка делится оперативной информацией с украинским военным командованием по поводу того, куда нацелены ракетные удары россиян, чтобы украинцы могли быстро перемещать собственные системы ПВО.

Также мы писали, что украинские военные на Юге нанесли по позициям российских оккупантов 13 точных ударов, уничтожив 21 захватчика.

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