УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

СМИ рассказали, как благодаря разведке США ВСУ регулярно обманывают русских оккупантов

27 апреля 2022, 16:50

Представитель Национального совета безопасности США подтвердил, что американская администрация делится оперативной, детальной информацией о военной ситуации.

Украина, США
СМИ рассказали, как благодаря разведке США ВСУ регулярно обманывают русских оккупантов / УНИАН

Американская разведка делится оперативной информацией с украинским военным командованием по поводу того, куда нацелены ракетные удары россиян, чтобы украинцы могли быстро перемещать собственные системы ПВО. Об этом сообщают журналисты телеканала NBC News со ссылкой на свои неназванные источники среди действующих и бывших чиновников в американских властях.

По словам одного из бывших высокопоставленных чиновников, американская разведка передает оперативные данные с коммерческих спутников на орбите, отслеживающих российские войска и авиацию. Но спецслужбы США предоставляют также и детали о родах войск и подразделениях российской армии, действующих в разных точках на театре боевых действий.

Кроме того, благодаря этому обмену информацией между разведывательными агентствами, в первые дни вторжения украинские силы сумели вовремя сбить крупный российский транспортный самолет с сотнями десантников на борту. И именно этот самолет россияне собирались усадить в аэропорту имени Антонова в Гостомеле.

Читайте такжеРоссия готовит ракетный удар по Приднестровью, рассылают СМС с предупреждением – украинская разведка

Напомним, ранее российские оккупанты, вероятно, пытаются оцепить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.

Об этом говорится в свежей сводке военной разведки о ситуации в Украине по состоянию, которую опубликовало Минобороны Великобритании.

"Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга", - добавили в британском оборонном ведомстве.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
новости США разведка США война России и Украины
Реклама
Популярное
Обиды не прощают: названы самые мстительные знаки зодиакаОбиды не прощают: названы самые мстительные знаки зодиака Как кремлевский психопат публично унизил Генсека ООНКак кремлевский психопат публично унизил Генсека ООН Украинская актриса объявила себя "мэром" одного из городов на ЗапорожьеУкраинская актриса объявила себя "мэром" одного из городов на Запорожье В Мариуполе снаряд оккупантов убил мужчину, направлявшего российские "Грады" на жилые массивы в 2015 годуВ Мариуполе снаряд оккупантов убил мужчину, направлявшего российские "Грады" на жилые массивы в 2015 году Нет гарантий безопасности без Крыма и Донбасса: Путин разразился "условием" на переговоры с УкраинойНет гарантий безопасности без Крыма и Донбасса: Путин разразился "условием" на переговоры с Украиной
Поддержите Главред

Последние новости

16:50

СМИ рассказали, как благодаря разведке США ВСУ регулярно обманывают русских оккупантов

16:43

Намерены обвинить в нападении Украину: Россия готовит ракетные удары по Приднестровью – ВСУВидео

16:26

13 раз влупили по орках: ВСУ на Юге взяли 5 трофеев тяжелой техники и уничтожили десятки рашистовВидео

16:11

Успей ткнуть Путина первым: как США решили превратить Россию в еще одно Сомалимнение

15:50

Ступка объяснил, почему отсиживается заграницей и не защищает Украину

Реклама
15:45

Об обмене Медведчука на украинских военных речи не идет - ПесковВидео

15:44

Радоница 2022 в Украине: дата, традиции и запреты праздника

15:38

"Из Зе он превратился в Зеленского": Кондратюк объяснил, почему перестал критиковать президента

15:07

Святая вода – вместо ремонта: в РФ освятили аттракционы после двух несчастных случаевВидео

14:52

Ленд-лиз для Украины – что это и как он поможет в войне с Россией

14:48

Барских впервые признался, почему пошел в ВСУ и как спасал мать из Херсона

14:41

Чернобаевка форева, или Почему западные лидеры напрасно таскаются к Путинумнение

14:28

"Это только начало": российские кинотеатры переходят на пиратские копии

14:05

Британия "дала добро" Украине на использование своего оружия для ударов по территории РФ

14:04

Россия на грани и может вести войну высокой интенсивности всего несколько недель – Валентин Бадрак

13:59

Путин хромал и гримасничал: СМИ заметили новые признаки болезни кремлевского диктатораВидео

13:57

"Зачистите эту гадость": Гордон "распек" запроданку Королеву, припомнив угрозы ее муж-стриптезераВидео

13:30

Турция надеется, что Путин и Зеленский сядут за стол переговоров уже в ближайшие дниВидео

13:25

Козловский "проклял и послал куда подальше" своих родных в Москве

12:53

Популярный российский телеведущий осудил войну с Украиной и покинул РФ: "Россия мне не мать"

Реклама
12:47

"Божественное вмешательство" : в ОП прокомментировали взрывы в трех областях РФВидео

12:41

Последний резерв Путина: почему России позарез нужно втянуть Приднестровье в войну против Украинымнение

12:30

Туалетную бумагу и картины: СМИ узнали, что брал в поездки принц Чарльз

12:26

Украина может захватить Приднестровье по "щелчку пальцев" - АрестовичВидео

12:02

"Когда не будет чем напихивать брюхо": Подоляк заявил, что по ряду причин России грозят бунтыВидео

11:45

"Твой долг - стереть украинскую нацию с лица земли": РПЦ призывает солдат к геноциду

11:23

Украина уже одержала стратегическую победу над Россиеймнение

11:21

В Северодонецке священник УПЦ МП "сливал" оккупантам информацию о ВСУ

11:20

ВСУ сбили высокоточный дрон-камикадзе РФ "Куб-БЛА", который впервые применили на войне в УкраинеФото

11:14

"Плохие новости для РФ": Подоляк прокомментировал встречу 40 министров обороны на авиабазе Рамштайн

10:59

Гороскоп на сегодня, 27 апреля 2022: Ракам – успех, Козерогам – потери, Рыбам – перемены в личной жизни

10:47

Forbes назвал пять признаков краха путинского режима в РФВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 28 апреля 2022: Львам – интриги, Козерогам – судьбоносные знакомства, Рыбам – вещие сны

10:29

"Кастрировать" военную мощь РФ: в США объявили, каким видят исход войны в Украине – CNNВидео

10:14

"Он гей, женился на Пугачевой ради денег!": Симоньян коробит от правды Галкина о войне в Украине

09:51

Бывший друг Путина рассказал, кто должен был стать преемником диктатора РФ вместо Медведева

09:37

Российская "сушка" и "алигатор" превратились в груду металла: ВСУ уничтожили 7 воздушных целейВидео

09:32

Испугались и сдали позиции орков: украинские бойцы взяли в плен в бою двух "ДНРовцев" на ЗапорожьеФотоВидео

09:19

Молдова рискует пренебречь шансом расправиться с Приднестровьеммнение

09:09

ВСУ вернули под контроль Киева три населенных пункта в Николаевской области - Геращенко

Реклама
08:48

Взрывы прогремели в Курске и Воронеже, под Белгородом пылает склад боеприпасовВидео

08:48

Как получить возмещение за поврежденное войной имущество: подать заявку в "Дии"

08:35

Наступление оккупантов продлится еще 7-10 дней, далее РФ выдохнется - Жданов

08:12

Россиянка набросилась на украинку в Швеции и растерзала украинский флагВидео

07:49

На Запорожье защитники Украины отправили "на концерт Кобзона" десятки оккупантовВидео

07:25

ВСУ ударили по оккупированному острову Змеиный: вражеский ЗРК Стрела-10 пошел за русским кораблем

06:46

Пять оккупантов изнасиловали 14-летнюю украинку в Буче: она планирует сохранить ребенкаВидео

06:31

Как кремлевский психопат публично унизил Генсека ООНмнение

05:00

Войска России могут пойти в новую атаку в июне-июле: нардеп раскрыл планы оккупантов по УкраинеВидео

04:03

"Сделали самую большую ошибку": Арестович объяснил, почему РФ не возьмет ВСУ в "котел" на ВостокеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять