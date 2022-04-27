СМИ рассказали, как благодаря разведке США ВСУ регулярно обманывают русских оккупантов / УНИАН

Американская разведка делится оперативной информацией с украинским военным командованием по поводу того, куда нацелены ракетные удары россиян, чтобы украинцы могли быстро перемещать собственные системы ПВО. Об этом сообщают журналисты телеканала NBC News со ссылкой на свои неназванные источники среди действующих и бывших чиновников в американских властях.

По словам одного из бывших высокопоставленных чиновников, американская разведка передает оперативные данные с коммерческих спутников на орбите, отслеживающих российские войска и авиацию. Но спецслужбы США предоставляют также и детали о родах войск и подразделениях российской армии, действующих в разных точках на театре боевых действий.

Кроме того, благодаря этому обмену информацией между разведывательными агентствами, в первые дни вторжения украинские силы сумели вовремя сбить крупный российский транспортный самолет с сотнями десантников на борту. И именно этот самолет россияне собирались усадить в аэропорту имени Антонова в Гостомеле.

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Напомним, ранее российские оккупанты, вероятно, пытаются оцепить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.

Об этом говорится в свежей сводке военной разведки о ситуации в Украине по состоянию, которую опубликовало Минобороны Великобритании.

"Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга", - добавили в британском оборонном ведомстве.

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