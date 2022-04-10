Разведка США и Британии узнала о планах Путина по захвату Украины летом 2021 года – ВВС

Решающим моментом стал ноябрьский визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, когда он сказал, что США все знают о намерениях России.
Разведывательные службы США и Великобритании еще летом 2021 года получили информацию о том, что Россия действительно собралась осуществить полномасштабное военное вторжение на территорию Украины. Осенью на уровне главы Белого дома Джо Байдена было принято решение обнародовать засекреченные данные. В начале ноября директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Москву, чтобы предупредить о том, что американцы знают о планах россиян.
Как сообщил BBC представитель разведки, летом 2021 года разведки Вашингтона и Лондона получили точные сведения о подготовке полномасштабной войны России против Украины. Еще год назад спутниковые снимки указывали на планы Москвы по широкомасштабной военной операции, но тогда аналитики еще плохо понимали, в чем дело.
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"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", - объяснил собеседник британских журналистов.
Вопросами сбора и анализа разведданных занимались США и Великобритания. Точно неизвестно, откуда появилась информация, но на официальном уровне предполагают, что она была получена из нескольких источников.
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Источник журналистов говорит, что Путин стремился провести быструю операцию по возвращению Украины в сферу влияния РФ.
"Он чувствовал, что окно возможностей закрывается", - сказал собеседник.
Как полагают журналисты, решающий момент наступал в начале ноября. Тогда руководитель ЦРУ Уильям Бернс поехал в Москву, чтобы сказать, что Вашингтон все знает о планах Кремля. Поездка не была тайной. Один из чиновников сказал, что некоторые российские государственные деятели впервые узнали о планах своей страны против Украины только от главы американской разведки.
Подчеркивается, что Россия начала стягивать войска к границам Украины еще весной 2021 года и продолжала их концентрацию зимой. Москва отрицала планы по вторжению на территорию украинского государства, прикрываясь учениями с республикой Беларусь. Но широкомасштабный характер военных маневров указывал на подготовку к войне. В итоге прогнозы оказались правдой.
Война России против Украины
Страна-агрессор Россия напала на Украину 24 февраля. Полномасштабная война продолжается. В Министерстве обороны Украины заявили, что оккупанты уже завершили первую фазу военных действий. Теперь они перегруппировываются и готовятся к новому наступлению, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и пойти на Харьков.
В военном ведомстве также уточнили, что Россия вынуждена была поменять план по наступлению на Украину. Вражеские войска не ожидали грамотно организованной обороны со стороны украинских войск. Теперь враг вынужден менять тактику и вести работу над ошибками.
Генерал США Майкл Милли считает, что война Москвы против Киева может стать длительной и изматывающей. Обе стороны не намерены отступать. Победой Украины могло бы стать восстановление территориальной целостности и суверенитета в рамках границ по состоянию на 1991 год.
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