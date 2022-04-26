Россия может напасть на Запорожье с юга – разведка Британии

Украинские военные готовятся к обороне Запорожья / Фото Reuters

Российские оккупанты, вероятно, пытаются оцепить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.

Об этом говорится в свежей сводке военной разведки о ситуации в Украине по состоянию на 26 апреля 2022 года, которую опубликовало Минобороны Великобритании.

Сообщается, что город Кременная пал. Сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, когда российские войска пытались продвинуться в города Славянск и Краматорск с севера и востока.

"Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга", - добавили в британском оборонном ведомстве.

twitter.com/DefenceHQ

Отметим, утром 26 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

По предварительным данным, атаку враг совершил в 6:50. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

Подробности о последствиях и обстоятельствах вражеского удара по областному центру в ОВА пообещали предоставить немного позже. Также пока неизвестно количество "прилетов".

"Запорожье. Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности позже", – сообщили в ОВА.

Напомним, ранее Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки сообщало, что украинская оборона Мариуполя истощила российские подразделения и снизила их боеспособность.

Взрывы в Кременной

25 апреля во временно оккупированном городе Кременная Северодонецкого района Луганской области прогремел взрыв в городском исполкоме.

Взрыв произошел по время совещания так называемого "народного мера" Кременной с предателями из силовых структур.

В результате погибли представители силовых структур, которые перешли на сторону оккупантов РФ.

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