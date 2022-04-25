В британской разведке намекнули на катастрофические потери оккупантов РФ в Украине

ВСУ продолжают защищать Мариуполь / Фото Reuters

Украинская оборона Мариуполя истощила российские подразделения и снизила их боеспособность.

"Решение России взять в осаду, а не атаковать мариупольский металлургический завод Азовсталь, означает, что много российских подразделений остаются закрепленными в городе и не могут быть передислоцированы. Оборона Украиной Мариуполя также истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность", - сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что Москва достигла лишь незначительных успехов после того, как сосредоточилась на намерении оккупировать восточную Украину.

"Без достаточной материально-технической и боевой поддержки Россия не достигла значительного прорыва", – констатируют британские разведчики.

Кроме того, британская сторона обращает внимание на то, что министерство обороны России предложило осуществлять выплаты компенсаций семьям погибших российских военнослужащих именно военным, а не гражданским чиновникам. Это, вероятно, отражает желание скрыть от местного населения реальные масштабы потерь России.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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