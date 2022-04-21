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Российские захватчики продвигаются в сторону Краматорска – разведка Британии

21 апреля 2022, 09:58

Вероятно, РФ хочет продемонстрировать успехи перед 9 мая. Это может повлиять на то, как быстро и решительно они будут пытаться провести наступление.

российские военные
Российские военные продвигаются в сторону Краматорска / Фото УНИАН

Российские оккупанты в Донецкой области продвигаются в сторону Краматорска. Город продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в Twitter.

"Российские силы сейчас продвигаются из опорных участков на Донбассе в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что высокий уровень российской воздушной активности сохраняется, поскольку Россия пытается обеспечить непосредственную воздушную поддержку своему наступлению на востоке Украины, подавить и уничтожить украинские средства противовоздушной обороны.

Британская разведка также отмечает, что Россия, вероятно, хочет продемонстрировать значительные успехи перед ежегодными празднованиями Дня победы 9 мая. Это может повлиять на то, как быстро и решительно они будут пытаться провести наступательные операции накануне этой даты.

Как сообщал Главред, спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник заявил, что главной целью российских оккупантов к 9 мая является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также они намерены удержать "сухопутный коридор" в оккупированный Крым.

Немецкое издание Bild писало, что мечты Путина о победе к 9 мая могут не сбыться. Массированное наступление российских оккупантов на Донбассе пока не увенчалось каким-либо существенным успехом. Разгром путинских войск, как это было под Киевом, может повториться. А все потому, что украинское военное руководство умело использует новую тактику ведения боя – принцип велоцираптора.

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