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Программа-минимум до 9-го мая: в Минобороны рассказали о планах оккупантов

21 апреля 2022, 02:01

Россия не ограничится исключительно этим, уверены в оборонном ведомстве.

Оккупанты
В Минобороны рассказали о планах оккупантов / скриншоты из видео

Главной целью российских оккупантов до 9 мая является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также они намерены удержать "сухопутный коридор" в оккупированный Крым.

Спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник в интервью "РБК-Украина" отметил, что РФ не ограничится этим.

"Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" до временно оккупированного Крыма. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим", - заявил Мотузяник.

По словам полковника, в дальнейшем оккупанты будут пытаться развить наступление и в других областях, в частности на Херсонщине, чтобы захватить как можно больше территорий.

Читайте такжеВойна не закончится до 9 мая: эксперт объяснил, почему "капризного мальчика из бункера" все равно ждет провалСейчас враг готовится к этому, собирает силы и закрепляется на участках, которые он уже оккупировал. Однако это будет зависеть от результатов боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал Главред, мечты Путина о победе к 9 мая могут не сбыться. Массированное наступление российских оккупантов на Донбассе пока не увенчалось каким-либо существенным успехом. Разгром путинских войск, как это было под Киевом, может повториться. А все потому, что украинское военное руководство умело использует новую тактику ведения боя – принцип велоцираптора. Об этом пишет немецкое издание Bild.

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