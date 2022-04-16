Принцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - Bild

Мечты Путина о победе к 9 мая могут не сбыться / Коллаж УНИАН, Reuters

Массированное наступление российских оккупантов на Донбассе пока не увенчалось каким-либо существенным успехом. Разгром путинских войск, как это было под Киевом, может повториться. А все потому, что украинское военное руководство умело использует новую тактику ведения боя – принцип велоцираптора.

Об этом пишет немецкое издание Bild и объясняет: велоцирапторы - это небольшие по размерам хищники из эпохи динозавров, которые стали популярными благодаря фильму Парк Юрского периода. Они организовывали слаженные коллективные атаки на жертв, гораздо более превосходящих их в размерах. Приблизительно то же самое демонстрируют сейчас украинские защитники на Донбассе.

Уже больше двух недель назад Путин вывел свои войска из-под Киева и северо-востока Украины, чтобы усилить группировки под Харьковом и на донбасском направлении. Однако обещанное наступление пока происходит без существенных прорывов.

Похоже на то, что российская армия совершает на востоке те же ошибки, что и на севере Украины до этого – снова военная техника РФ идет длинными неповоротливыми колоннами по узким дорогам, отмечает издание.

Украинские защитники ведут разведку уже прославившимися беспилотникам Байрактар и видят все ходы противника. Бойцы ВСУ умело используют все особенности украинского ландшафта ­– маленькие реки, размякшую землю и дождливую погоду, направляя российские колонны в наиболее уязвимые места для обстрелов артиллерией.

Украина действует настолько успешно, что оккупанты все еще не могут достичь одной из озвученных целей – окружения группировки украинских войск, которые противостоят наступлению со стороны ОРДЛО. Украинские военные удачно используют высокоточное западное оружие против российской техники в колоннах, а также все чаще сбивают российские дроны, что делает невозможным выявление и нанесение артобстрелов по украинским позициям.

Все это привело к тому, что на Донбассе за последнюю неделю захватчики не смогли взять ни один стратегически важный город, потеряли десятки танков и другой бронетехники. И теперь мечты Путина о достижении хоть каких-то существенных побед к 9 мая могут не сбыться.

Как сообщал Главред, Россия проиграла войну против Украины, но пока не понятно, как будет оформляться ее поражение, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Одной из причин этого он назвал серьезные проблемы с техникой в РФ.

Битва за Донбасс

7 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что битва за Донбасс станет ключевой в войне России против Украины.

10 апреля стало известно, что Россия уже запустила первый этап наступления своих войск на Донецкую и Луганскую области.

Генерал США Майкл Милли полагает, что война Москвы против Киева может стать длительной и изматывающей. Обе стороны отступать не намерены. По его мнению, победой украинской стороны стало бы восстановление территориальной целостности Украины в рамках границ 1991 года.

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