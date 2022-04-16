На 51-е сутки Россия проиграла войну, вопрос - в оформлении поражения, - Арестович

Арестович заявил о поражении России в войне / скриншот, УНИАН

России проиграла в войне против Украины, но пока не понятно, как будет оформляться ее поражение.

С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Одной из причин этого Арестович назвал серьезные проблемы с техникой в РФ.

"По мобилизации в России. Замаячила идущая техника – БТР-60, "Град-1". Это техника 60-х годов. Это о том, что "мы сейчас мобилизуемся и все в труху". Больше нигде нет такого, это было в наиболее отсталых частях, нет техники. Мобилизируй, не мобилизируй… В России проблемы с техникой", – рассказал Арестович.

Читайте также"Май будет богатым на победы": таролог предсказала мрачный конец войны для Украины и России"То есть это конец войне, она проиграна. То есть мы можем сказать, что на 51-е сутки Россия проиграла войну. Все. Вопрос – в оформлении поражения, мне очень интересно посмотреть, как они будут решать эту задачу", – отметил советник главы ОП.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозил Москве ответным ударом в случае атаки по столице Украины - Киеву. По его словам, на каждый выстрел по нашим органам управления, "у нас найдется своя резьба".

Также советник главы ОПУ говорил, что преждевременная смерть президента РФ Владимира Путина невыгодна Украине. Было бы лучше, если российский диктатор прожил хотя бы год.

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