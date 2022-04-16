УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На 51-е сутки Россия проиграла войну, вопрос - в оформлении поражения, - Арестович

16 апреля 2022, 06:37

Советник главы ОП уверен, что у РФ уже нет шансов в войне против Украины.

Арестович заявил о поражении России в войне / скриншот, УНИАН

России проиграла в войне против Украины, но пока не понятно, как будет оформляться ее поражение.

С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Одной из причин этого Арестович назвал серьезные проблемы с техникой в РФ.

"По мобилизации в России. Замаячила идущая техника – БТР-60, "Град-1". Это техника 60-х годов. Это о том, что "мы сейчас мобилизуемся и все в труху". Больше нигде нет такого, это было в наиболее отсталых частях, нет техники. Мобилизируй, не мобилизируй… В России проблемы с техникой", – рассказал Арестович.

Читайте также"Май будет богатым на победы": таролог предсказала мрачный конец войны для Украины и России"То есть это конец войне, она проиграна. То есть мы можем сказать, что на 51-е сутки Россия проиграла войну. Все. Вопрос – в оформлении поражения, мне очень интересно посмотреть, как они будут решать эту задачу", – отметил советник главы ОП.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозил Москве ответным ударом в случае атаки по столице Украины - Киеву. По его словам, на каждый выстрел по нашим органам управления, "у нас найдется своя резьба".

Также советник главы ОПУ говорил, что преждевременная смерть президента РФ Владимира Путина невыгодна Украине. Было бы лучше, если российский диктатор прожил хотя бы год.

Читайте также:

viber
война в Украине Алексей Арестович
Реклама
Популярное
Полнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе УкраиныПолнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе Украины Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Идеальная глазурь для кулича на Пасху 2022: два супер простых рецепта за 5 минутИдеальная глазурь для кулича на Пасху 2022: два супер простых рецепта за 5 минут Полнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачуПолнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу
Поддержите Главред

Последние новости

06:37

На 51-е сутки Россия проиграла войну, вопрос - в оформлении поражения, - Арестович

06:28

Почему России стыдно признаться, что ее "Москву" сожгли "Нептуном"мнение

06:27

Уничтожение крейсера Москва сломало главную печать путинского режима — АрестовичВидео

05:40

День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в УкраинеВидео

05:33

Потери Украины в войне с Россией: Зеленский назвал примерные цифры

Реклама
05:30

Провал планов России и новый удар ВСУ: генерал раскрыл тактику Путина по УкраинеВидео

04:55

Чем заменить моющее средство в домашних условиях: советы экспертов

04:10

Погода готовит неприятный сюрприз: в Украине выпадет снег

03:07

Ласточкин высмеял Сабурова: "Обычное казахское быдло в костюме, который никак не скрывает скудоумие"

02:35

"Май будет богатым на победы": таролог предсказала мрачный конец войны для Украины и России

02:03

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: Тельцам – траты, Скорпионам – воплощение мечты, Рыбам – враги

01:30

Путин "бряцает" ядерным оружием, но у Запада угасает страх: эксперт объяснил последствия для УкраиныВидео

00:51

Приметы на 16 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:37

"Спасайте свои души": Филиппа Киркорова "растерзали" в Сети, за то что "вписался" за МедведчукаВидео

00:29

Арестович назвал новую главную цель России в войне с УкраинойВидео

00:27

"Не игнорируем тревоги": в Полтаве слышны мощные взрывы

00:09

ВСУ уже закошмарили российскую авиацию – ЗеленскийВидео

00:05

В Офисе президента поведали, какое оружие необходимо Украине для победыВидео

15 апреля, пятница
23:58

Зеленский рассказал, от чего зависит конец войны России против УкраиныВидео

23:49

"Выстрелили в затылок и выкинули в братскую могилу": оккупанты зверски изнасиловали девушку в БучеВидео

Реклама
23:20

Ермак рассказал о сроках экономического сокрушения РоссииВидео

23:13

Украина запросила у США противокорабельные ракеты - NYT

23:05

В ответ за крейсер "Москва": оккупанты ударили по ракетному заводу под КиевомВидео

22:29

Зеленский просил Байдена признать Россию спонсором терроризма - WP

22:29

Украинцам разрешили продавать валюту: какой курс доллараВидео

22:20

"Это варварство. Это просто чудовищно": Пьер Ришар в обращении к Путину осудил войну в УкраинеВидео

22:01

ВСУ на Востоке уничтожили огромную колонну оккупантов: армия Путина несет потериВидео

21:53

Путина ждет мучительная смерть: мольфар предсказал итог войны в УкраинеВидео

21:25

На оккупированных территориях враг имитирует выборы и назначает "местную власть"

21:17

В США резко ответили Россие на угрозы из-за поставок оружия в УкраинуВидео

21:00

В Генштабе рассказали, как 80 бойцов сдержали многотысячную группировку оккупантов под КиевомВидео

20:56

В Минобороны рассказали, есть ли признаки готовности РФ скинуть ядерные бомбы на УкраинуВидео

20:48

Экипаж затонувшего крейсера "Москва" эвакуировать не удалось - пограничники

20:42

Melovin рассказал, как лицемерка Марченко издевалась над ним на съемках Х-фактораВидео

20:29

Очередь длинней, чем за iPhone: украинцы валом повалили за маркой с русским военным кораблем

20:07

В Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозки

19:56

Орки вновь обстреляли Николаев: пятеро погибших, разрушена "Новая почта"

19:41

Андрей Данилко рассказал про покушение российских шаманов, которое приготовил для него ЭрнстВидео

19:31

Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь": люди работают за едуВидео

19:23

Сокурсник Путина рассказал, как ВСУ под Харьковом разгромили 25-километровую колонну оккупантовВидео

Реклама
19:23

Жаба давит часто: названы самые завистливые знаки зодиака

19:21

Сколько продлится война в Украине: в США дали новый прогнозВидео

19:04

Зеленский призвал мир готовиться к тому, что Путин применит ядерное оружие против УкраиныВидео

19:03

Восточный сосед идёт вразнос: когда в Европе начнется новая войнамнение

18:42

"Участвовал в захвате острова Змеиный": после взрыва на корабле погиб командир крейсера МоскваВидео

18:41

Журналисты вычислили личность оккупанта, жена которого призывала его насиловать украинокВидео

18:33

Как избавиться от плесени на посуде – быстрые лайфхаки хозяйке на заметку

17:57

На Донбассе российская 136 бригада несет огромные потери: полностью уничтожена вся батарея САУВидео

17:55

"Из Украины с любовью": Сердючка на "Нептуне" метко высмеяла крушение крейсера "Москва"Видео

17:38

"Я очень плохо выгляжу и не хочу, чтобы мой муж меня такой видел": Марченко вышла в люди в маске

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять