Арестович объяснил, почему скорая смерть Путина не выгодна Украине

Арестович объяснил, почему смерть Путина не выгодна Украине / соцсети

Преждевременная смерть президента РФ Владимира Путина невыгодна Украине. Было бы лучше, если российский диктатор прожил хотя бы год.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Центр" высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Для нас лучший вариант - если бы Путин пожил еще некоторое время. И Россию просто доломали санкциями. Самым худшим вариантом для Украины - выпуск оппозиционера Алексея Навального из тюрьмы или расцвет другого оппозиционного лидера. Это также будет возможно после смерти или ухода от власти Путина", - отметил Арестович.

По его словам, тогда в России возможен настоящий парламентаризм - будет несколько политических партий.

Читайте также"Застрелиться или умереть от пули — слишком легкая смерть": Данилко предложил наказание для Путина"Они действительно договорятся з Западом. Запад жаждет договориться. С них снимут санкции, в том числе - высокотехнологические. Они начнут догонять мировое производство. Когда украинцы радостно желают смерти Путину, это, конечно, все очень мило, но только жизнь Путина для нас намного более выгодный вариант, чем победа любых других сил", - пояснил Арестович.

Ранее историк Александр Алферов озвучил мнение, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли умрет своей смертью. Однако пока трудно сказать, будет ли напоминать сценарий его кончины историю со смертью Николае Чаушеску или Адольфа Гитлера.

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