"Сам не застрелится": историк спрогнозировал сценарий близкой смерти Путина

Такие диктаторы, как Путин, очень трусливы, поэтому президенту РФ не хватит смелости покончить с собой самому, считает историк.
Российский диктатор Владимир Путин вряд ли умрет своей смертью. Однако пока трудно сказать, будет ли напоминать сценарий его кончины историю со смертью Николае Чаушеску или Адольфа Гитлера.
Такое мнение высказал историк Александр Алферов в эфире 24 канала. Он также отметил, что Путин и его режим применяют такие же методы, как в свое время Сталин.
При этом историк считает, что российскому президенту не хватит смелости застрелиться самому.
"Но вряд ли Путин застрелится сам, ведь такие диктаторы – абсолютно сцыкливые люди, которые не имеют мужества совершить самоубийство", – говорит историк.
По словам Алферова, можно рассчитывать на то, что в какой-то момент выпустят свой праведный гнев ребята, которым он надоел.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цель российского диктатора Владимира Путина контролировать всю Украину до сих пор не изменилась. В НАТО не видят признаков того, что глава Кремля изменил свои цели, хоть сейчас РФ и концентрирует свои силы для наступления на восток Украины.
Напомним, после зверств российских военных в Украине США ударили санкциями по дочерям Путина, семье Лаврова и Медведеву.
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