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Дома людей превратили в хлева и разбомбили церковь: как оккупанты "хозяйничали" на Житомирщине

6 апреля 2022, 19:01

Российские войска вели себя словно звери.

Как оккупанты "хозяйничали" на Житомирщине / zt.npu.gov.ua

ВСУ полностью освободили Житомирскую область от российских оккупантов, но те оставили после себя поврежденные и обворованные дома, разграбленные магазины, разрушенные дороги, мосты и даже церковь.

Больше всего пострадал север региона, в частности село Вязовцы в Народнической общине. Этот населенный пункт в первые дни войны попал под обстрел армии РФ, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Житомирской области.

В с. Вязовцы под ракетный обстрел в первые дни попали жилые дома и местный храм. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в этом году должна отпраздновать 160-летие основания, но в здании, которое является памятником архитектуры национального значения, светятся бреши в крыше, куполах и стенах. Фактически более или менее уцелела только колокольня.

zt.npu.gov.ua

Не устояли от взрывной волны и близлежащие частные дома обычных мирных жителей села. Дом Елены находится в 200-250 метрах от эпицентра ближайшего взрыва. Женщина рассказывает, что все произошло очень быстро и в этот момент она была в доме:

"Волной меня сбило с ног и отбросило через две комнаты, аж в сени. Сильно разрушило крышу и окна, порубило стены. Сейчас подлатали чуть-чуть кровлю, но все равно подтекает. Сегодня же дождь", - говорит Елена.

zt.npu.gov.ua

Житель села Грезли Вячеслав рассказывает, что на момент оккупации в населенном пункте осталось чуть больше полутора десятков человек, преимущественно пожилых, которым по состоянию здоровья или возрасту куда-то переезжать сложно. В дома его односельчанки Галины Адамовны жили оккупанты.

В забор ее домохозяйства оккупанты въехали танком. Изуродованы и раскурочены и другие дома на улице. Практически у всех выломанные двери или выбитые окна, если не от обстрелов, то для мародерства. В одном из домов, где кафиры временно жили, - полный беспорядок. Достойное ранее жилье стало больше похоже на хлев, где держат скот.

Некоторые оккупанты проживали даже в сточной трубе под дорогой, натащив туда матрасов из чужих домов и одеял.

zt.npu.gov.ua
zt.npu.gov.ua

Напомним, в понедельник, 4 апреля, войск РФ на территории Житомирской области нет. Об этом заявил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Отметим, что в России на сайтах частных объявлений начали появляться предложения о продаже личных вещей, которые российские оккупанты украли в Украине. Очевидно, что вещи и даже одежда была похищена во время разграбления домов мирных граждан.

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