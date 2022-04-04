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ВСУ вытеснили врага из Житомирской области

4 апреля 2022, 19:48

По словам Бунечко, враг передислоцирует силы и средства.

ВСУ вытеснили врага из Житомирской области

В понедельник, 4 апреля, войск РФ на территории Житомирской области нет. Об этом заявил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Мы поэтапно отвергали врага за те рубежи, где он стоял. И сегодня я хочу сказать, что российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли из Народицкой территориальной общины, где были окопаны. Ушли, частично оставив свою технику, боеприпасы. Однако также ушли, заменив частные дома, леса", - подчеркнул он.

По словам Бунечко, враг передислоцирует силы и средства. Глава ОВА предупредил о заминированных территориях и угрозе возможных ракетных обстрелов.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

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