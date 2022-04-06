Путин до сих пор хочет всю Украину, война может длиться годами – генсек НАТО / Reuters

Цель российского диктатора Владимира Путина контролировать всю Украину до сих пор не изменилась. В НАТО не видят признаков того, что глава Кремля изменил свои цели, хоть сейчас РФ и концентрирует свои силы для наступления на восток Украины.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, CNN. Он не исключает того, что война может длиться даже годами.

"Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свое стремление контролировать всю Украину, а также переписать международный порядок, поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Мы должны быть реалистами и понимать, что это может длиться долго, много месяцев или даже лет", – отметил Столтенберг.

В среду и четверг, 6-7 апреля, главы МИД стран НАТО проведут встречу, на которой обсудят усиление поддержки Украины в условиях войны. Отмечается, что Украина призвала предоставить танки и истребители дополнительно к той военной помощи, которую уже предоставил Запад для защиты от российской агрессии.

Столтенберг отмечает, что оказывать Киеву военную помощь важно.

"Я не буду вдаваться во все подробности того, какое именно вооружение предоставляют союзники, но я могу сказать, что в целом то, что делают союзники, имеет большое значение, включая некоторые более тяжелые системы в сочетании с более легкими системами", – подчеркнул он.

Кроме этого, генсек Североатлантического альянса обратил внимание, что война в Украине будет иметь долгосрочные последствия для безопасности Европы, независимо от того, когда она закончится.

Напомним, глава Луганской области заявил, что захватчики стягивают в Луганскую область технику и живую силу и готовятся к наступлению. По его словам, они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление.

Ранее сообщалось, что россияне с первых дней оккупации поселка Бородянка под Киевом расстреливали там мирных жителей и жилые дома. Населенный пункт разрушен почти полностью. Особенно это касается многоэтажек. Орки бомбили дома и запрещали доставать людей из-под завалов.

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