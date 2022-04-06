Враг не зайдет в Николаев и Одессу, Херсон отобьем: творцы сериала Чернобаевка показали свою работу

Украинские военные, которые уже много раз разгромили российских оккупантов в Чернобаевке, показали, как уничтожали врага.
Защитники Украины, которые уже неоднократно разбивали силы врага на аэродроме в легендарном селе Чернобаевка на Херсонщине, показали, как уничтожали вражескую технику и силы противника.
Соответствующее видео, в котором военные показывают свою работу, обнародовало Минобороны Украины.
Один из создателей сериала "Чернобаевка" рассказал, что его подразделение принимало участие в трех эпизодах. Боец говорит, что его собратья из других подразделений начали серию эпизодов феерического разбивания врага в одном и том же самом месте, а он с коллегами из своего подразделения продолжили.
Также боец заверил, что украинские военные не позволят врагу двигаться дальше на юге Украины, а также скоро отберут у противника оккупированный Херсон.
"Пока мы здесь защищаем территории Николаевщины, то враг не дойдет ни в Николаев, ни в Одессу. Сюда их никто не пустит. А мы их будем только теснить и теснить. И скоро и Херсон будет наш. Победа за нами", – заверил украинский воин.
Напомним, глава Луганской ОВА заявил, что захватчики стягивают в Луганскую область технику и живую силу и готовятся к наступлению. По его словам, они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление.
Ранее сообщалось, что россияне с первых дней оккупации поселка Бородянка под Киевом расстреливали там мирных жителей и жилые дома. Населенный пункт разрушен почти полностью. Особенно это касается многоэтажек. Орки бомбили дома и запрещали доставать людей из-под завалов.
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