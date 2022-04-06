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Оккупантов заманили в ловушку: ВСУ ударили под Херсоном, орки лезут с востока - эксперт

6 апреля 2022, 16:53

На юг от Изюма ВС РФ пытаются расширить свой прорыв, пишет Том Купер.

ракета, война, ВСУ
/ Фото facebook.com/kpszsu

В Украине российские оккупанты продолжают наступление на Востоке, в районе Северодонецка, Попасной и Лисичанска, вместе с тем ВСУ продвигаются на юге страны, рассказал военный аналитик Том Купер.

Об этом он пишет в анализе боевых действий в Украине за 4-5 апреля.

Прорыв РФ под Изюмом

Отмечается, что на юг от Изюма ВС РФ пытаются расширить свой прорыв: на 4 апреля они захватили Протопоповку, Петровское и Бражковку.

Непонятная ситуация с Сулиговкой, что рядом с Бражковкой. Указывается, что туда пытались войти ВС РФ, но натолкнулись на танки ВСУ (вероятно, 17-й бригады). Украинская армия заявила об отражении нападения, а РФ — о взятии села.

Заявляется, что западнее Святогорска украинские десантники атаковали 237-ю бригаду РФ из засады, нанеся ей большой урон. Как пишет Купер, это весьма вероятно, учитывая обширные леса вокруг Святогорска и хороший боевой дух украинских десантников. Вероятнее всего, бойцы смогут там удержаться.Читайте такжеОрков сожгли вместе с бронетехникой: ВСУ уничтожили оккупантов украинской Стугной

Орки лезут с востока

Аналитик пишет, что 8-я общевойсковая армия на Рубежно-Северодонецком направлении пошла в атаку утром 4 апреля. Атаке предшествовали массированные удары авиации и артиллерии. После этого 6-й мотострелковый полк атаковал по направлению на Северодонецк с востока. Их удалось остановить в районе Метелкино и/или Вороновой.

Однако более опасно наступление РФ с северо-запада. Враг захватил Белогоровку. 4-я мотострелковая бригада прорвала оборону 24-й механизированной бригады ВСУ, захватив железнодорожное депо в центре Попасной.

Враг получил по зубам в Мариуполе

Эксперт отмечает, что ВС РФ продолжает атаковать город авиацией и артиллерией, однако никаких существенных изменений в ситуации не замечено.

При этом оккупанты несут серьезные потери. Вся 810-я бригада морской пехоты (382-й, 557-й батальоны морпехов, 542-й воздушно-десантный разведбат) похоже, что выведена из строя. Бригада потерла своего командира — полковника Алексея Шарова, его заменили полковником Владимиром Криволаповым, которого также уничтожили. Всего они имеют до 300 убитых и раненых.

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Контрудар ВСУ под Херсоном

Купер подчеркнул, что БТГ из 49-я общевойсковой армии РФ в составе 34-й бригады, 56-й батальона ВДВ ведут бои за Александровку. Противостояние длится уже два дня.

При этом ВСУ наступают по направлению на Белозерку и Томину Балку и усиливает давление со стороны Чернобаевки и Зеленовки. Там идут тяжелые бои.

Поэтому ВС РФ отправляет подкрепление из Севастополя. Колонна из около 70 автомашин двигалась из города в северном направлении.

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