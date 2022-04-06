Орки устроили геноцид в Бородянке: бомбили дома и запрещали доставать людей из-под завалов

Оккупанты в Бородянке бомбили дома и запрещали доставать людей из-под завалов/ Макс Левин

Россияне с первых дней оккупации поселка Бородянка под Киевом расстреливали там мирных жителей и жилые дома. Населенный пункт разрушен почти полностью. Особенно это касается многоэтажек.

Огонь по мирным жителям российские захватчики начали открывать с первых дней, как въехали в поселок. Об этом рассказал и. о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко. Соответствующее видео обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Первые дни, когда проходили колонны, они (россияне – ред.) расстреливали мирных жителей,расстреливали мирные дома, не обращая внимания на то, что по ним никто не открывал огонь. Потому что у поселковой территориальной обороны были только автоматы. Но они расстреливали и дома, и жителей", – сказал Ерко.

Он рассказал о случае, когда оккупанты расстреляли мирных жителей, идя по поселку с колонной. По людям начали стрелять из автоматов. В результате погибли восемь человек. Позже огонь по людям начали открывать не только из автоматов, но и из тяжелой техники, бронетранспортеров и танков.

Первый авиационный удар врага был сделан именно по Бородянке, говорит и. о. председателя поселкового совета. Захватчики сбросили бомбы на 9-ти этажные дома, и люди, которые тогда прятались от бомбежек в подвалах, оказались там заживо погребенными.

По словам руководителя поселкового совета, людей сразу пытались откопать. Однако следующая колонна российских оккупантов, которая шла по городу, начала стрелять по машинам и людям, которые откапывали погибших. Ерко отметил, что они даже обращались к захватчикам и просили, чтобы им разрешили раскопать людей – однако раскапывать никто не разрешал.

Он отметил, что до сих пор неизвестно, сколько человек погибли под завалами многоэтажек.

Кроме этого, оккупанты мешали проводить эвакуацию мирного населения из Бородянки. Они не соглашались на открытие "зеленых коридоров". Когда впервые удалось договориться о гуманитарном коридоре для эвакуации, он действовал не с 9 до 15 часов, как должно было бы быть, а 1 час 20 минут.

"Мы эвакуировали около 400 человек из дома-интерната. В следующий раз мы пытались эвакуировать людей, но были боевые действия. Только на третий раз удалось доехать до тех населенных пунктов, откуда людей смогли эвакуировать", – рассказывает Ерко.

К моменту, когда можно было провести хоть какую-то эвакуацию, связи в поселке не было уже около 10 дней. При этом оккупанты не позволять оповещать людей о возможности выехать через громкоговорители, ходить по улицам и предупреждать тоже не давали, говорит руководитель поселкового совета.

"Как сообщить людям, что едут их вызволять — мы не знали. Поэтому на свой страх и риск посылали смельчаков, которые бежали по улицам и кричали, что идет эвакуация. А когда началась эвакуация на Гомель в Беларусь – люди уже не знали, то ли забирают их на Гомель, то ли их будут везти на свободные территории Украины", – говорит он.

Напомним, Бородянка была освобождена от российских оккупантов 1 марта. Когда орки покинули поселок, от некоторых домов остались лишь завалы – российские захватчики стерли их с лица земли. Многие дома украинцев повреждены и сожжены в результате бомбардировок.

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